Hırvatistan penaltı atışları sonrası yarı finalde.... Hırvatistan 5 - Brezilya 3
2022 Dünya Kupası çeyrek final ilk maçında Hırvatistan normal süresi 1-1 berabere biten maçta penaltı atışları sonrası Brezilya'yı 5-3 yenerek yarı finale yükseldi.Karşılaşmanın 25. dakikasında Brezilya'da, Danilo sarı kart gördü.31. dakikada Hırvatistan'da Marcelo Brozovic sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Brezilya'da Raphinha yerini Antony’ebıraktı.64. dakikada Brezilya’da Vinicius Junior oyundan çıktı.Yerine Rodrygo oyuna girdi. 68. Dakikada Brezilya’da Carlos Casemiro sarı kart gördü.72. dakikada Hırvatistan’da Mario Pasalic ve Andrej Kramaric yerini Brunı Petroviç ve Nikola Vlasic’e bıraktı.
77. Dakikada Brezilya’da Marquinhos sarı kart gördü.84. dakikada Brezilya’da Richarlison yerini Pedro’ya bıraktı.Karşılaşmanın normal süresi golsüz berabere sonuçlandı.Karşılaşmanın İlk uzatma dakikalarında 105.dakikada Brezilya Neymar ile 1-0 öne geçti.Bu golle Brezilya Milli Takımı ile 77. golünü atan Neymar, Pele'nin rekorunu egale etti.Karşılaşmanın ikinci uzatma dakikalarında Hırvatistan'da Mateo Kovacic yerini Lovro Majer'e bıraktı.Brezilya'da ise Eder Militao ve Lucas Paqueta oyundan çıktılar.Yerine Alex Sandro ve Fred oyuna girdiler.110. dakikada Hırvatistan'da Borna Sosa yerini Ante Budimir'e bıraktı.114. dakikada Hırvatidtan'da Marcelo Brozovic yerini Mislav Orsic'e bıraktı117. dakikada Hırvatistan, Brunı Petroviç skoru 1-1 yaptı.117. dakikada Hırvatistan'da Bruno Petkovic sarı kart gördü.Karşılaşmanın uzatma dakikaları 1-1 berabere tamamlandı.
Penaltı Atışları
Hırvatistan Brezilya
1.Penaltı 1 0
3.Penaltı 1 1
4.Penaltı 1 0
Hırvatistan:Dominik Livakovic, Dejan Lovren, Borna Sosa, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Josip Juranovic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric
Brezilya:Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, Carlos Casemiro, Lucas Paqueta, Richarlison, Neymar, Raphinha, Vinicius Junior