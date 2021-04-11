HK Kayserispor 0 - Antalyaspor 1

Süper Lig’in 34. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmada 5. dakikada HK Kayserispor, Luckassen ile golü buldu.Ancak maçın hakemi VAR incelemesinin ardından Kvrzic’in topa elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.45. dakikada Antalyaspor, Naldo’nun golüyle 1-0 öne geçti.İlk yarı Antalyaspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takımda gol bulmayınca karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.Bu sonucun ardından ligde 5 maçtır kazanamayan Kayserispor 33 puanla 18. sırada yer alırken, Antalyaspor da 42 puanla 11. sıraya çıktı.

Süper Ligin 35. haftasında Kayserispor, Cuma günü 16.00’da Konyaspor ile deplasmanda; Antalyaspor da aynı gün 19.00’da Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak.

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich, Kvrzic, Attamah, Avramovski (Dk:72 Sabovic), Henrique (Dk.87 Mario Paz), Lennon (Dk 87 Ramazan Civelek), Luckassen (Dk 72 Nurettin), Muğdat (Dk.31 Melih Okutan)

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Boffin, Veysel, Kudryashov, Eren, Bünyamin, Naldo, Doğukan, Sıdney Sam (Dk:44 Serdar Gürler), Nuri, Amilton (Dk.90 Ali Eren), Podolski

GOL: Dk:45 Naldo (Fraport-TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Aziz Behich, Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor) - Kudryashov, Nuri Şahin, Bünyamin, Ali Eren (Fraport-TAV Antalyaspor)