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HK Kayserispor 0 - Antalyaspor 1

 Süper Lig’in 34. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

11 Nisan 2021 Pazar 18:37
HK Kayserispor 0 - Antalyaspor 1

HK Kayserispor 0 - Antalyaspor 1

   Süper Lig’in 34. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmada 5. dakikada HK Kayserispor, Luckassen ile golü buldu.Ancak maçın hakemi VAR incelemesinin ardından Kvrzic’in topa elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.45. dakikada Antalyaspor, Naldo’nun golüyle 1-0 öne geçti.İlk yarı Antalyaspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takımda gol bulmayınca karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.Bu sonucun ardından ligde 5 maçtır kazanamayan Kayserispor 33 puanla 18. sırada yer alırken, Antalyaspor da 42 puanla 11. sıraya çıktı.

   Süper Ligin 35. haftasında Kayserispor, Cuma günü 16.00’da Konyaspor ile deplasmanda; Antalyaspor da aynı gün 19.00’da Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak.

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich, Kvrzic, Attamah, Avramovski (Dk:72 Sabovic), Henrique (Dk.87 Mario Paz), Lennon (Dk 87 Ramazan Civelek), Luckassen (Dk 72 Nurettin), Muğdat (Dk.31 Melih Okutan)

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Boffin, Veysel, Kudryashov, Eren, Bünyamin, Naldo, Doğukan, Sıdney Sam (Dk:44 Serdar Gürler), Nuri, Amilton (Dk.90 Ali Eren), Podolski

GOL: Dk:45 Naldo (Fraport-TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Aziz Behich, Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor) - Kudryashov, Nuri Şahin, Bünyamin, Ali Eren (Fraport-TAV Antalyaspor)

Son Güncelleme: 11.04.2021 20:51
Anahtar Kelimeler:
Hes Kablo KayserisporFRAPORTTAV ANTALYASPOR
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