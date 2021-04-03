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HK Kayserispor 1- Göztepe 1

Süper Lig'in 32. haftası Hes Kablo Kayserispor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:44
HK Kayserispor 1- Göztepe 1

HK Kayserispor 1- Göztepe 1

   Süper Lig'in 32. haftası Hes Kablo Kayserispor evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 26. dakikasında Hes Kablo Kayserispor, İlhan Parlak ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 48.dakikada Göztepe, Jahovic, ile karşılaşmada 1-1 beraberliği yakaladı.58. dakikada Hes Kablo Kayserispor, İlhan Parlak'ın şutu direkten döndü.Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

   Bu sonuçla Göztepe haftayı 40 puanla kapatırken,Hes Kablo Kayserispor puanını 32'ye çıkardı.

Hes Kablo Kayserispor:Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Lennon, Attamah, İlhan Parlak, Muğdat Çelik, Pedro Henrique, Avramovski ilk 11'ini sahaya sürdü.

Göztepe:İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Esiti, Diabate, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic 

Anahtar Kelimeler:
Hes Kablo KayserisporGöztepe
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