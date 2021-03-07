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HK Kayserispor, Hatayspor'ı deplasmanda farklı yendi

Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor evinde Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 yenildi.

07 Mart 2021 Pazar 18:05
HK Kayserispor, Hatayspor'ı deplasmanda farklı yendi

HK Kayserispor, Hatayspor'ı deplasmanda farklı yendi

   Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor evinde Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 yenildi.Karşılaşmanın 24. dakikasında İlhan Parlak Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 öne geçiren golü attı.35. dakikada Uğur Demirok karşılaşmada durumu 2-0 yaptı.İlk yarı Hes Kablo Kayserispor'un 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Hatayspor'da Youssef Kone 52. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 54. dakikada Pablo Santos Hatayspor'un golünü attı.Bu golden 4 dakika somra 58. dakikada Pedro Henrique karşılaşmada durumu 3-1 yaptı.Karşılaşma Hes Kablo Kayserispor'un 3-1 galibiyeti ile tamamlandı.

  Hes Kablo Kayserispor bu sonuçla puanını 31'e çıkarırken, Atakaş Hatayspor ise 46 puanda kaldı.

Atakaş Hatayspor:Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Kone, Aabid, Ribeiro, Muhammed Mert, Boupendza, Akintola, Diouf .

Hes Kablo Kayserispor:Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak 

Son Güncelleme: 08.03.2021 02:10
Anahtar Kelimeler:
Atakaş HataysporHes Kablo Kayserispor
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