Hollanda 1 - Ekvador 1
2022 Dünya Kupası A Grup maçında Hollanda, Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.İlk oynadıkları maçları kazanan iki takımın maçında puanlar paylaşıldı.Karşılaşamnın 6. dakikasında Hollanda Cody Mathes Gakpo ile 1-0 öne geçti.Karşılşamanın ilk yarısı 1-0 Hollanda'nın üstünlüğü ile tamamlandı.
90. dakikada Ekvador'da Enner Valencia ve Gonzalo Plata oyundan çıktılar.Yerine Kevin Rodriguez ve Romario Ibarra oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hollanda, Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.
Hollanda:Andries Noppert, Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Daley Blind, Denzel Dumfries, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Frenkie De Jong, Steven Bergwijn, Cody Mathes Gakpo
Ekvador:Hernan Galindez, Felix Caicedo, Piero Hincapie, Pervis Estupinan, Jackson Porozo, Angelo Preciado, Gonzalo Plata, Jhegson Mendez, Moises Caicedo, Michael Estrada,Enner Valencia