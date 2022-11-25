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Hollanda 1 - Ekvador 1

2022 Dünya Kupası A Grup maçında Hollanda, Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.

25 Kasım 2022 Cuma 20:52
Hollanda 1 - Ekvador 1

Hollanda 1 - Ekvador 1

   2022 Dünya Kupası A Grup maçında Hollanda, Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.İlk oynadıkları maçları kazanan iki takımın maçında puanlar paylaşıldı.Karşılaşamnın 6. dakikasında Hollanda Cody Mathes Gakpo ile 1-0 öne geçti.Karşılşamanın ilk yarısı 1-0 Hollanda'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına Hollanda, Steven Bergwijn yerine Memphis Depa'yı oyuna alarak başladı.49. dakikada Ekvador, Enner Valencia ile skoru 1-1 yaptı.57. dakikada Ekvador'da Jhegson Mendez sarı kart gördü.69. dakikada Hollanda'da Davy Klaassen yerini Steven Berghuis'e bıraktı.74. dakikada Ekvador'da Michael Estrada yerini Jeremy Sarmiento'ya bıraktı.79. dakikada Hollanda'da Cody Mathes Gakpo ve Teun Koopmeiners oyundan çıktılar.Yerine Wout Weghorst ve  Marten de Roon oyuna girdi.

   90. dakikada Ekvador'da Enner Valencia ve Gonzalo Plata oyundan çıktılar.Yerine Kevin Rodriguez  ve Romario Ibarra oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hollanda, Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.

Hollanda:Andries Noppert, Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Daley Blind, Denzel Dumfries, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Frenkie De Jong, Steven Bergwijn, Cody Mathes Gakpo 

Ekvador:Hernan Galindez, Felix Caicedo, Piero Hincapie, Pervis Estupinan, Jackson Porozo, Angelo Preciado, Gonzalo Plata, Jhegson Mendez, Moises Caicedo, Michael Estrada,Enner Valencia  

Anahtar Kelimeler:
HollandaEkvador
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