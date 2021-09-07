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Hollanda 6 - Türkiye 1

 A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımımız,Johan Cruijff Arena’da oynanan karşılaşmada Hollanda'ya 6-1 yenildi.

07 Eylül 2021 Salı 23:06
Hollanda 6 - Türkiye 1

Hollanda 6 - Türkiye 1

   A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımımız,Johan Cruijff Arena’da oynanan karşılaşmada Hollanda'ya 6-1 yenildi.Karşılaşmaya Hollanda hızlı başladı.1.dakikada Hollanda, Klaassen'in golüyle 1-0 öne geçti14.dakikada Orkun orta alanda rakibini arkadan çekince hakemden sarı kart gördü 16.dakikada Hollanda, Depay'ın golüyle 2-0 skoru 2-0 yaptı.31.dakikada orta alanda faul yapan Wijnaldum hakemden sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.36.dakikada Hollanda penaltı kazandı.37.dakikada Çağlar Söyüncü gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.38.dakikada Hollanda, Depay'ın penaltı golüyle 3-0 öne geçti.44.dakikada A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldıKarşılaşmanın ilk yarısı Hollanda'nın 3-0 galibiyeti ile sona erdi

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 54.dakikada Hollanda yine Memphis Depay ile skoru 4-0 yaptı.57.dakikada A Milli Takım'da Ozan Kabak sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü 65.dakikada oyundan Burak Yılmaz çıktı ve yerine Kerem Aktürkoğlu girdi.80.dakikada Hollanda, Guus Til ile skoru 5-0 yaptı.90. dakikada Hollanda, Donyell Malen ile skoru 6-0 yaptı.90+2. dakikada A Milli Futbol Takımımız Cengiz Ünderr ile maçta skoru 6-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi.

   Bu sonuçla Hollanda 13 puanla grupta liderlik koltuğuna otururken A Milli Futbol Takımımız 10 puanla Hollanda,Norveç'in arkasından 3. sırada yer aldı.

Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Klaassen, Wijnaldum, Bergwijn, Berghuis, Memphis Depay

Türkiye: Uğurcan, Kaan Ayhan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun Kökçü, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak Yılmaz

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol Takımımız2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G GrubuHollanda
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