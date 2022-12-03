Hollanda çeyrek finalde....Hollanda 3 - ABD 1

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Hollanda, ABD’yi 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.Karşılaşmanın 23. Dakikasında Hollanda Memphis Depay ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Hollanda, Daley Blind ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Hollanda’nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hollanda’da Davy Klaassen ve Martin de Roon yerine Teun Kooopmeiners ve Steven Bergwijn oyunda girdiler.ABD’de Jesus Ferreira yerine Glovanni Reyna oyuna girdi.60. dakikada Hollanda’da Teun Koopmeiners sarı kart gördü.

67. Dakikada ABD’de Timothy Weah ve Weston McKenie oyundan çıktılar.yerine Brenden Aaronson ve Haji Wright oyuna girdiler.76. dakikada ABD, Haji Wright ile skoru 2-1 yaptı.81. dakikada Hollanda, Denzel Dumfries ile 3-1 öne geçti.83. dakikada Hollanda'da Memphis Depay yerini Xavi Simons'a bıraktı.87. dakikada Hollanda'da Frenkie de Jong sarı kart gördü.90+2. dakikada ABD'de Jordan Morris, Antonee Robinson'un yerine oyuna girdi.90+3. dakikada Hollanda'da Nathan Ake ve Mathes Gakpo oyundan çıktılar.Yerine Matthijs de Ligt ve Wout Weghorst oyuna girdiler.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hollanda, ABD'yi 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.Hollanda, Arjantin-Avustralya maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

Hollanda:Andries Noppert, Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Daley Blind, Denzel Dumfries, Davy Klaassen, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Mathes Gakpo, Memphis Depay

ABD:Matthew Turner, Sergino Dest, Walker Zimmerman, Antonee Robinson, Tim Ream, Tyler Adams, Yunus Musah, Weston McKennie, Christian Pulisic, Jesus Ferreira, Timothy Weah

İlk 16 Grup Maçları;

Arjantin v Avustralya

Portekiz v İsviçre

Fas v İspanya

Brezilya v Güney Kore

Japonya v Hırvatistan

İngiltere v Senegal

Fransa v Polonya