Hollanda son 16’da...Hollanda 2 - Katar 0
2022 Dünya Kupası A Grup maçında Hollanda, Katar’ı 2-0 yenerek son 16’a kaldı.Karşılaşmanın 26. Dakikasında Hollanda Cody Mathes Gabpo ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Hollanda’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada Hollanda Frankie de Jong ile skoru 2-0 yaptı.52. dakikada Hollanda’da Nathan Ake sarı kart gördü.64. dakikada Katar’da Assim Madibo, Almoez Ali ve Hasan Al-Haydos oyundan çıktılar.Yerine Karim Boudiaf, Mohammed Muntari ve Ali Assadalla oyuna girdiler.
Karşılaşmadan Hollan 2-0 galip ayrılarak 7 puanla son 16’a kaldı.
Hollanda:Andries Noppert, Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Daley Blind, Denzel Dumfries, Davy Klaassen, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Cody Mathes Gakpo, Memphis Depay
Katar:Meshaal Barsham, Pedro Miguel, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed, Abdulaziz Hatem, Hasan Al-Haydos, Boualem Khoukhi, Assim Madibo, Akram Afif, Ismaeel Mohammad, Almoez Ali 64'