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Hollanda son 16’da...Hollanda 2 - Katar 0

2022 Dünya Kupası A Grup maçında Hollanda, Katar’ı 2-0 yenerek son 16’a kaldı.

29 Kasım 2022 Salı 20:08
Hollanda son 16’da...Hollanda 2 - Katar 0

Hollanda son 16’da...Hollanda 2 - Katar 0

   2022 Dünya Kupası A Grup maçında Hollanda, Katar’ı 2-0 yenerek son 16’a kaldı.Karşılaşmanın 26. Dakikasında Hollanda Cody Mathes Gabpo ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Hollanda’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada Hollanda Frankie de Jong ile skoru 2-0 yaptı.52. dakikada Hollanda’da Nathan Ake sarı kart gördü.64. dakikada Katar’da Assim Madibo, Almoez Ali ve Hasan Al-Haydos oyundan çıktılar.Yerine Karim Boudiaf, Mohammed Muntari ve Ali Assadalla oyuna girdiler.

   66. Dakikada Hollanda’da Davy Klaassen ve Memphis Depay oyundan çıktılar.Yerine Steven Berghuis ve Vincent Janssen oyuna girdi.82. dakikada Hollanda’da Cody Mathes Gakpo ve Martin de Roon oyundan çıktılar.Yerine Wout Weghorst ve Ten Koopmeiners oyuna girdiler.85. dakikada Katar’da Abdulaziz Hatem ve Ismaeel Mohammad oyundan çıktılar.Yerine Ahmed Alaeldin ve Mosaab Khoder oyuna girdiler.86. dakikada Hollanda’da Frenkte de Jong yerini Kenneth Taylor’a bıraktı.

   Karşılaşmadan Hollan 2-0 galip ayrılarak 7 puanla son 16’a kaldı.

Hollanda:Andries Noppert, Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Daley Blind, Denzel Dumfries, Davy Klaassen, Marten de Roon, Frenkie de Jong, Cody Mathes Gakpo, Memphis Depay 

Katar:Meshaal Barsham, Pedro Miguel, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed, Abdulaziz Hatem, Hasan Al-Haydos, Boualem Khoukhi, Assim Madibo, Akram Afif, Ismaeel Mohammad, Almoez Ali 64'  

Anahtar Kelimeler:
HollandaKatar
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