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H.Y.Malatyaspor deplasmanda farklı kazandı

 Süper Lig 40. hafta maçında Yeni Malatyaspor deplasmanda Ç.Rizespor'u 4-0 yendi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:53
H.Y.Malatyaspor deplasmanda farklı kazandı

H.Y.Malatyaspor deplasmanda farklı kazandı

   Süper Lig 40. hafta maçında Yeni Malatyaspor deplasmanda Ç.Rizespor'u 4-0 yendi.Karşılaşmanın 6. dakikasında Y. Malatyaspor, Adem Büyük ile penaltıdan 1-0 öne geçti.24. dakikada Hadebe durumu 2-0 yaptı.İlk yarı Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 80. dakikada Fofana ile Yeni Malatyaspor skoru 3-0 yaptı.90+1. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, Yeni Malatyaspor'u karşılaşmada 4-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 4-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 45 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor puanını 44'e çıkardı.41. hafta Çaykur Rizespor deplasmanda Gaziantep FK ile oynarken, Yeni Malatyaspor evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Dokovic, Abdullah Durak (Dk. 90+2 Mithat Pala), Sabo (Dk. 46 Michalak), Tunay Torun (Dk. 53 Emir Dilaver), Samudio (Dk. 90+2 Alberk Koç), Skoda (Dk. 73 Remy)

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Zeki Yavru, Mallan, Mustafa Eskihellaç, Fofana (Dk. 85 Umut Bulut), Adem Büyük (Dk. 82 Ahmed İldiz), Tetteh (Dk. 74 Kubilay Kanatsızkuş)

Goller: Dk. 6 Adem Büyük (penaltıdan), Dk. 24 Hadebe, Dk. 80 Fofana, Dk. 90+1 Kubilay Kanatsızkuş (Helenex Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 49 Meriah, Dk. 80 Toprak Kırtoğlu (yardımcı antrenör) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 17 Moroziuk (Çaykur Rizespor)

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporÇaykur Rizespor
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