H.Y.Malatyaspor deplasmanda farklı kazandı
Süper Lig 40. hafta maçında Yeni Malatyaspor deplasmanda Ç.Rizespor'u 4-0 yendi.Karşılaşmanın 6. dakikasında Y. Malatyaspor, Adem Büyük ile penaltıdan 1-0 öne geçti.24. dakikada Hadebe durumu 2-0 yaptı.İlk yarı Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 80. dakikada Fofana ile Yeni Malatyaspor skoru 3-0 yaptı.90+1. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, Yeni Malatyaspor'u karşılaşmada 4-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 4-0 galibiyeti ile sona erdi.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 45 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor puanını 44'e çıkardı.41. hafta Çaykur Rizespor deplasmanda Gaziantep FK ile oynarken, Yeni Malatyaspor evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Zeki Yavru, Mallan, Mustafa Eskihellaç, Fofana (Dk. 85 Umut Bulut), Adem Büyük (Dk. 82 Ahmed İldiz), Tetteh (Dk. 74 Kubilay Kanatsızkuş)
Goller: Dk. 6 Adem Büyük (penaltıdan), Dk. 24 Hadebe, Dk. 80 Fofana, Dk. 90+1 Kubilay Kanatsızkuş (Helenex Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 49 Meriah, Dk. 80 Toprak Kırtoğlu (yardımcı antrenör) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 17 Moroziuk (Çaykur Rizespor)