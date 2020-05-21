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İBB'nin turnuvasına 21 ülkeden 160 sattarççı katıldı

İBB’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlediği online satranç turnuvasına 21 ülkeden 86’sı unvanlı 160 sporcu katıldı. Çekişmeli maçların ve taktik savaşlarının yaşandığı turnuvayı Rusya’dan Vladislav Artemiev birincilikle tamamladı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 15:48
İBB'nin turnuvasına 21 ülkeden 160 sattarççı katıldı

İBB'nin turnuvasına 21 ülkeden 160 sattarççı katıldı


İBB’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlediği online satranç turnuvasına 21 ülkeden 86’sı unvanlı 160 sporcu katıldı. Çekişmeli maçların ve taktik savaşlarının yaşandığı turnuvayı Rusya’dan Vladislav Artemiev birincilikle tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 19 Mayıs kutlamalarını dijitale taşıdı. Dijitale taşınan etkinliklerden olan online satranç turnuvası, www.chess.com‘da oynandı. İBB iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği turnuvaya katılım, 23 Nisan’da gerçekleştirilen turnuvada olduğu gibi büyüktü. 21 farklı ülkeden satranççının yarıştığı turnuvada, 86’sı unvanlı 160 sporcu katıldı. İki ön eleme grubunu da başarıyla geçen sporcular, dünyanın dört bir köşesinden turnuvaya katılan unvanlı satranççılarla 18 Mayıs’taki final karşılaşmalarında mücadele ettiler. Türk satranççıların dışında Rusya, Arjantin, Hırvatistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Almanya gibi ülkelerden yarışmacıların da katıldığı turnuva, çekişmeli maçlara ve üst düzeyde rekabete sahne oldu. Final gününde oynanan karşılaşmalar sonrası Rusya’dan Vladislav Artemiev birinciliğe uzandı. Turnıvada, Hırvatistan’dan Leon Livaic ikinciliği, Arjantin’den Tomas Sosa üçüncülüğü elde ederken Türk satranççı Dinçer Taşdöğen de dördüncülük sırasına yerleşti.

100’ÜN ÜZERİNDE ÜLKEDEN TAKİP EDİLDİ

İBB’nin, Koronavirüs internet üzerinden düzenlediği turnuvada satranç oynamayı seven herkesin turnuvaya katılabilmesi için lisans şartı aranmadı. 3 bin kişinin katıldığı turnuva www.chess.com‘da, İBB Spor İstanbul Turnuvası adıyla açılan özel alanda oynandı.

Organizasyonun ilk eleme turu 12 Mayıs’ta, ikinci elemeler ise 14 Mayıs’ta yapıldı. İlk turunda 68 kişi, ikinci grup maçlarında da 55 kişi rakiplerini geride bırakarak 18 Mayıs’taki final gününde yarışmaya hak kazandı. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur’un da katıldığı turnuvada dereceye girenlere, başarı ödülü verildi.

36 milyon üyesi bulunan online platform chess.com’da oynan maçlar, satranççılar tarafından yakından takip edildi. Chess TV’den canlı verilen maçlar 100’ün üzerinde ülkeden takip edildi.
 

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