

İBB, vatandaşları evde koşturmaya kararlı



Spor İstanbul’un, aynı zaman diliminde aynı hedefe koşmayı özleyen koşu tutkunlarını harekete geçirecek ‘Evde Koşu’ etkinliği, bugün başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Spor İstanbul, hizmet verdiği tesislerinin kapanması ve spor organizasyonlarının ertelenmesi nedeniyle etkinliklerini sosyal medya ve dijital kanallar aracılığı ile gerçekleştirmeye devam ediyor. Sporun farklı branşlarına ilgi duyan kitlelere sunmak amacıyla her hafta farklı bir aktiviteyi, dijital platformlar aracılığıyla İstanbullular ile paylaşıyor. Fiziksel aktivite eksikliğinin getirdiği risklere karşı evde uygulanabilecek egzersiz programları sunan Spor İstanbul, aynı hedefe aynı zaman diliminde koşmayı özleyen koşu tutkunları için yeni projesi ‘Evde Koşu’yu hayata geçiriyor. Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur birlikte koşmayı özleyenleri bir araya getirecek proje için, “Evde Koşu, tüm koşu etkinliklerimize katılan herkesi de en az benim kadar heyecanlandıracaktır. Herkesi hedefini seçip koşuya katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘EVDE KOŞU’ YARIŞLARIMIZA KATILANLARI HEYECANLANDIRACAKTIR

KİLOMETRE BİRİKTİRİLECEK

Spor İstanbul’un sosyal medya sayfalarından yayınlanan egzersiz videolarına gösterilen katılımın kendisini ve ekibini motive ettiğini söyleyen Onur, “Hafta içi her gün saat 11:00’de canlı yayın da bir arada evde egzersiz yapıyoruz. Perşembe günleri bu canlı yayını milli sporcularımızla yapmamız bu projeye daha da anlam katıyor. Milli sporcunun enerjisi ve deneyimi size geçiyor. İlgili branş ve sporcu hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Sunulan birçok hizmetin ardından bir koşu tutkunu olarak beni de çok heyecanlandıran ‘Evde Koşu’ projesi eminim tüm koşu etkinliklerimize katılan herkesi de en az benim kadar heyecanlandıracaktır. Herkesi hedefini seçip koşuya katılmaya davet ediyorum” dedi.

Katılımcılar, ‘Evde Koşu’ etkinliğine https://www.istanbulukosuyorum.istanbul/evde-kosu/ web sitesi üzerinden ücretsiz kayıt işlemi gerçekleştirecek. Yarışmak için koşu bandı zorunluğu bulunmuyor. İsteyen katılımcılar, ‘Adidas Running By Runtastic’ uygulaması da kullanarak yarışabilecek. Etkinlikte, dileyenlerin koşarak veya yürüyerek uygulama içerisinde kilometre biriktirmesi gerekecek. Hedefini tamamlayan koşucular, site üzerinden kayıtlı yarış bilgilerini girerek e-sertifikalarını indirebilecek. Koşusunu tamamlayan koşucuların kayıtlı e-posta adreslerine, sponsorlar Adidas ve Finspor’un sunduğu indirim kodları da gönderilecek.

KOŞUCULARA FARKLI SEÇENEKLER SUNULUYOR

Evde Koşu ile koşuculara seçebilecekleri 3 haftalık hedef ve 1 adet de 45 günlük hedef sunuluyor. İsteyen haftada 42 km ile Evde Maraton hedefini ya da 21 km ile Evde Yarı Maraton hedefini tercih edebiliyor. Ayrıca Spor İstanbul’un Ramazan ayı için önerdiği haftada 10 km ile Ramazan Yürüyüşleri de seçenekler arasında. Daha uzun hedef isteyen koşucular içinse 270 kilometrelik, İstanbul’u bir ucundan diğer ucuna koşarmışçasına sunulan İstanbul’u Koşuyorum hedefi bulunuyor.