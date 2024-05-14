İBB yurtlarının öğrencileri spor şöleninde buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrenciler spor şöleninde bir araya geldi. 11 – 12 Mayıs’ta düzenlenen İBB Yurtları Spor Şöleni’ne 14 yurttan yaklaşık bin öğrenci katıldı. Takım ve bireysel branşlardaki turnuvalarda kupa ve madalya için yarışan öğrenciler DJ performansları, sahne şovları ve çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerine temiz, güvenli ve konforlu barınma hizmeti sunan İBB, dönem sonu yaklaşırken öğrencileri spor şöleninde bir araya getirdi.

14 YURDUN ÖĞRENCİLERİ KATILDI

İlk kez geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ve öğrencilerden tam not alan İBB Yurtları Spor Şöleni bu yıl ikinci kez düzenlendi. 11 - 12 Mayıs’ta Bayrampaşa’daki İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen şölene İBB’nin 14 yurdundan yaklaşık bin öğrenci katıldı.

Şölende futbol, basketbol, voleybol, masatenisi, okçuluk ve satranç olmak üzere altı branşta müsabakalar düzenlendi. Gençlerin hafta sonuna sporla hareket, keyif ve eğlence katan etkinliğin sonunda dereceye giren takım sporculara kupa ve madalya verildi.

İKİ GÜN BOYUNCA EĞLENDİLER

Şölen kapsamında turnuvaların yanı sıra açık alanda çeşitli etkinlikler de yapıldı. DJ performansları ve sahne şovlarıyla eğlencenin tavan yaptığı şölende çeşitli oyunlarla ve simülasyon etkinlikleriyle heyecan zirveye çıktı.

ŞAMPİYONLARA KUPA VE MADALYA

Şölen sonunda voleybol, basketbol ve futbol takım müsabakalarıyla okçuluk, satranç ve masa tenisindeki bireysel karşılaşmalarda ilk üçe giren takımlar ve sporcular için ödül seremonisi düzenlendi. Dereceye giren takımlar ve sporcular kupa ve madalyalarını İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy’un, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk’ün ve davetlilerin elinden aldı.

Dereceye giren takım ve sporcular ise şunlar oldu:

Fair Play Ödülü

Nazım Boran Keçeci

Voleybol Kadınlar

1. Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

2. Avcılar 1 Kız Öğrenci Yurdu

3. Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu

Voleybol Erkekler

1. Bağcılar Erkek Öğrenci Yurdu

2. Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

3. Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

Futbol Kadınlar

1. Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

2. Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu

3. Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

Futbol Erkekler

1. Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

2. Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu1

3. Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu4

Basketbol - Kadınlar

1. Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

2. Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu

Basketbol – Erkekler

1. Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

2. Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu

3. Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

Satranç

1. Mert Kemal Övet – Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu

2. Muhammed Şendül – Bağcılar Erkek Öğrenci Yurdu

3. Fahreddin Gökalp-Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

Okçuluk – Kadınlar

1. Şimal Ekiz – Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu

2. Eylül Erkan – Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

3. Zeynep Karagöz – Avcılar 1 Kız Öğrenci Yurdu

Okçuluk - Erkekler

1. Atilla Atakan Bolat – Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

2. Tahir Fen - Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

3. Muhammed Nur Kaya - Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

Masa Tenisi Kadınlar

1. Damla Şilan Kaçar - Eyüpsultan Kız Öğrenci Yurdu

2. Berfin Ertaş - Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

3. Gülbahar Yıldız - Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

Masa Tenisi Erkekler

1. Deniz Esen – Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

2. Mehmet Karamusaoğlu - Bağcılar Erkek Öğrenci Yurdu

3. Emrehan Işıklı - Bağcılar Erkek Öğrenci Yurdu