İBB’den 35 okula yeni spor salonu
Kullanıma hazır olanlarını okullara teslim etti. Öğrencilere kapalı, temiz ve konforlu ortamlarda beden eğitimi derslerini yapma imkanı sunan salonlar, ders saatleri dışında ücretsiz spor okullarına, sporcu yetiştirme projelerine ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), spor kültürünün gelişmesi ve olimpizm ruhunun yaygınlaşması için inşa ettiği tesislere yenilerini ekliyor. Öğrencilerin beden eğitimi derslerini yıl boyunca kapalı ve konforlu alanlarda yapabilmeleri için okul bahçelerine spor salonları inşa ediyor. Öğrencilere 185 modern salonda ders yapma imkanı sunan İBB, 35’inin yapımını daha tamamladı. Kullanıma hazır hale getirilenlerle birlikte hizmet verilecek okul spor salonu sayısı 220’e yükselecek.
24 İLÇEDE 35 SALON YAPILDI
İmalat ve ilgili tüm süreçleri bitirilen salonlardan 24’ü açılışa hazır hale getirilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara teslim edildi. 11 salon ise enerji abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra kullanıma sunulacak. Salonlar ders saatleri dışında İstanbullulara ücretsiz spor okullarına, sporcu yetiştirme projelerine ve çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
İBB Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 24 ilçede, 14’ü Anadolu Yakasında, 21’i Avrupa Yakasında toplam 35 okulun bahçesine spor salonu kazandırıldı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından teslim alınarak okulların hizmetine sunulan salonlarda ısıtma ve havalandırma sistemleri ile 7/24 devrede olacak güvenlik kameraları da entegre edildi.
DERS YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI 222 BİN’E YÜKSELECEK
Yeni yapılan salonların kullanıma başlanmasıyla birlikte İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet veren salonların sayısı 220’ye yükselecek. 31 bin 533 öğrenci, beden eğitimi derslerini artık bütün yıl boyunca bu kapalı alanlarda yapabilecek. İBB tarafından yapılan salonlarda ders alan öğrenci sayısı da tüm salonlarda 222 bin 330’a ulaşacak.
BAKIM, ONARIM VE MALZEME DESTEĞİ İBB’DEN
Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde ders saatleri dışında da kullanılabilen salonlarda, İBB iştiraki SPOR İSTANBUL Spor Okulları eğitimleri düzenleyecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün bakım, onarım ve temizliğini yaptığı salonlarda, öğrencilerin ve vatandaşların salonlarda kullandıkları tüm spor malzemeleri de İBB tarafından karşılanacak.
İSTANBUL’UN YENİ OKUL SPOR SALONLARI
|
1
|
ARNAVUTKÖY
|
HASAN TAHSİN İMAM HATİP ORTAOKULU
|
2
|
ATAŞEHİR
|
İBRAHİM MÜTEFERRİKA TEKNİK MESLEK LİSESİ
|
3
|
AVCILAR
|
MUSTAFA KEMALPAŞA ORTA OKULU
|
4
|
BAĞCILAR
|
ANAFARTALAR İLKÖĞRETİM OKULU
|
5
|
BAKIRKÖY
|
MURAT KÖLÜK İLKOKULU
|
6
|
BAŞAKŞEHİR
|
BORSA İSTANBUL MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ
|
7
|
BAŞAKŞEHİR
|
TOKİ OSMANGAZİ İLKOKULU
|
8
|
BAŞAKŞEHİR
|
BAHÇEŞEHİR İMKB MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ
|
9
|
BAYRAMPAŞA
|
ŞEHİT BÜYÜK ELÇİ İSMAİL ERES MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
|
10
|
BEYLİKDÜZÜ
|
BEYLİKDÜZÜ AZEM YÜKSELOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
|
11
|
BÜYÜKÇEKMECE
|
ROSVİTA TİMUR İMRAĞ ANADOLU MESLEK LİSESİ
|
12
|
ÇATALCA
|
ÇATALCA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
|
13
|
EYÜP
|
EYÜP ŞEHİT FURKAN DOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
|
14
|
GAZİOSMANPAŞA
|
EMİNE SABİT BÜYÜK BAYRAK ORTAOKULU
|
15
|
GAZİOSMANPAŞA
|
KARDELEN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ
|
16
|
KADIKÖY
|
ŞENER BİRSÖZ İLKOKULU
|
|
KADIKÖY
|
HÜSEYİN AYAZ ORTAOKULU
|
18
|
KARTAL
|
HÜRRİYET İMAM HATİP ORTAOKULU
|
19
|
KARTAL
|
KARTAL İMAM HATİP ORTAOKULU
|
20
|
KÜÇÜKÇEKMECE
|
KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ
|
21
|
KÜÇÜKÇEKMECE
|
SULTAN ABDÜLHAMİT HAN İMAMHATİP ORTAOKULU
|
22
|
MALTEPE
|
ERTUĞRULGAZİ ANADOLU LİSESİ
|
23
|
MALTEPE
|
GÜZİN DİNÇKÖK ORTAOKULU
|
24
|
MALTEPE
|
İMDAT VAKFI DUMLUPINAR ORTAOKULU
|
25
|
PENDİK
|
KAYNARCA ŞEVKET SABANCI TİCARET MESLEK LİSESİ
|
26
|
PENDİK
|
TEVFİK İLERİ İMAM HATİP ORTAOKULU
|
27
|
SARIYER
|
İSTİNYE ANADOLU LİSESİ
|
28
|
SİLİVRİ
|
İBRAHİM YİRİK SAĞLIK MESLEK LİSESİ
|
29
|
SİLİVRİ
|
SİLİVRİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
|
30
|
SULTANGAZİ
|
HACI AYŞE ATEŞ ANADOLU LİSESİ
|
31
|
SULTANBEYLİ
|
SULTANBEYLİ ANADOLU LİSESİ
|
32
|
ŞİŞLİ
|
FUAT SOYLU İLKOKULU
|
33
|
TUZLA
|
TEZER TAŞKIRAN ORTAOKULU
|
34
|
TUZLA
|
MUZAFFER GÜZİDE PULUR-İHO YUNUS EMRE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
|
35
|
ÜSKÜDAR
|
ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ