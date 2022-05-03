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İddaa Kuponlarındaki Maçların Oranları Neden Değişir?

İddaa oranlarının değişmesi ülkemizdeki şans oyunu severlerin sık karşılaştığı bir durumdur.

03 Mayıs 2022 Salı 09:39
İddaa Kuponlarındaki Maçların Oranları Neden Değişir?

İddaa oranlarının değişmesi ülkemizdeki şans oyunu severlerin sık karşılaştığı bir durumdur. Çok basit gelişmelerde dahi oranların değişmesi mümkündür. Özellikle basketbol maçlarında fazla iddaa oynanmamasının sebebinin bu olduğu düşünülmekte. Sizlerin merakını gidermek için bu sebepleri aşağıda açıklamalarıyla beraber sıraladık.

-Kadro Gücü: Karşılaşmaya çıkacak takımların açıkladıkları kadrolarda favori oyuncuların yer alıp / almayacağı, oyuncuların sağlık durumu, oyuncuların ceza durumu gibi etkenler maçın oranlarının değişmesine neden olurlar.

-Hava Koşulları: Hava durumunda gerçekleşecek beklenmeyen değişiklikler de maçın oranlarının değişmesine neden olur. Örneğin güçlü bir takımla ortalama bir takım karşılaşmaya çıkarsa güçlü takımın kazanma ihtimali yüksek öngörülür. Fakat beklenmedik bir hava değişimi yaşandığı takdirde ortalama takım oyuncularının, evlerindeki hava koşullarına alışkın olmaları sebebiyle kazanma ihtimalleri artar.

-Takımların Ligdeki Performansları: Karşılaşmaya çıkacak olan takımların ligde, önceki maçlarda sergilemiş oldukları performanslar da maçın oranlarının değişmesinde rol oynar.

-Takımların Genel Durumu: Yapılan transferler, şampiyonluk sayıları gibi takımların genel durumunu belirleyen etkenler de maçın oranlarını değiştirebilir.

-Zemin Şartları: Maçın oynanacağı sahada zeminin kötü olması güçlü gözüken takımın oranlarını yükseltilip, karşı takımın oranlarını düşürülmesine sebep olabilir.

-Karşılaşmaya Yatırılan Para Miktarı: Karşılaşmaya çıkacak takımlardan birine dünya genelinde yüklü miktarlarda para yatırılırsa, o takımın oranının düşmesine neden olabilir.

-Diğer Ülkelerin Verdiği Oranlar: Diğer ülkelerdeki İddaa benzeri şirketlerin maçlara vermiş oldukları oranlar da maçların oranlarının değişmesine sebebiyet verebilir.

-İstatistik ve Olasılık: Bilim birçok yerde araç olarak kullanıldığı gibi İddaa oranları belirlenirken de istatistik ve olasılık bilimlerinden faydalanılır.

Yukarıda, maçlardaki oran değişiklerinin sebeplerini açıkladık. Oranı yükselen maçlara nazaran oranı düşen maçlar şans oyunu severlerin daha sık karşılaştığı bir durumdur.

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