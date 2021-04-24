24 Nisan 2021 Cumartesi 15:59
İH Konyaspor 0 - A.Hatayspor 0
Süper Lig’in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.Bir pozisyonda penaltı bekleyen Konyasporlu Skubic, sarı kart görürdü. İtirazlarını 90 dakika sonrasında sürdüren Konyasporlu futbolcu, hakem Atilla Karaoğlan’dan ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla ceza duruma düştü.İlk yarıda Konyaspor kalecisi Sehic, 15 saniye içerisinde Hataysporlu futbolcuların 3 şutunu kurtararak gole izin vermezken, takımının puan almasında büyük pay sahibi oldu.
Bu sonucun ardından İH Konyaspor 42 puana yükselirken,A. Hatayspor ise Alanyaspor’un kazandığı haftayı 54 puanla 6. sıraya gerileyerek kapattı. Ligin 38. haftasında A.Hatayspor, Salı günü 20.30’da sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek.İH.Konyaspor ile Çarşamba günü 20.30’da Galatasaray’a konuk olacak.
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Son Güncelleme: 24.04.2021 16:45