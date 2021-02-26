İH Konyaspor 0- Gaziantep FK 0
Bu sonucun ardından ev sahibi İttifak Holding Konyaspor 31 puanla 12. sıraya yerleşirken, konuk ekip Gaziantep FK ise 40 puanla kendisine 7. sırada yer buldu.
Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun 27. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor evinde Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı ve puanları paylaştı.
İH Konyaspor 0- Gaziantep FK 0
Bu sonucun ardından ev sahibi İttifak Holding Konyaspor 31 puanla 12. sıraya yerleşirken, konuk ekip Gaziantep FK ise 40 puanla kendisine 7. sırada yer buldu.