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İH Konyaspor 0- Gaziantep FK 0

Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun 27. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor evinde Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı ve puanları paylaştı.

26 Şubat 2021 Cuma 18:10
İH Konyaspor 0- Gaziantep FK 0

İH Konyaspor 0- Gaziantep FK 0

   Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun 27. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor evinde Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı ve puanları paylaştı.Karşılaşmanın 4. dakikasın da Gaziantep FK Disco ile golü buldu.Ancak VAR incelemesinin ardından elle müdahale gerekçesiyle gol iptal edildi.30. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Jevtovic'in gelişine vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada taraflar ikinci yarıda da gol atamadılar.Karşılaşma golsüz sona erdi ve taraflar birer puana razı olarak sahadan ayrıldı.

   Bu sonucun ardından ev sahibi İttifak Holding Konyaspor 31 puanla 12. sıraya yerleşirken, konuk ekip Gaziantep FK ise 40 puanla kendisine 7. sırada yer buldu.

Son Güncelleme: 26.02.2021 18:22
Anahtar Kelimeler:
İH KonyasporGaziantep FK
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