İH Konyaspor 0 - HK Kayserispor 0

Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.Karşılaşmada 18. dakikada İH Konyaspor, Jevtovic'in kafa vuruşunda, top auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 67. dakikada Hes Kablo Kayserispor, Henrique ile gole çok yaklaştı, ancak gol sesi çıkmadı.72. dakikada İttifak Holding Konyaspor, Milosevic ile golü kaçırdı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

İH Konyaspor bu sonuçla puanını 41'e, HK Kayserispor ise 34'e çıkardı.36. hafta HK Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlarken, İH Konyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanında olacak.

İttifak Holding Konyaspor:Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi'ye şans verdi.

Hes Kablo Kayserispor:Doğan Alemdar, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski, Lennon, Muğdat Çelik, Pedro Henrique, Luckassen ilk 11'ini sahaya sürdü.