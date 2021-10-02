İH Konyaspor 1 - A.Alanyaspor 1
Süper Lig’in 8. haftasında İH Konyaspor evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 14. dakikasında A.Alanyaspor'da Nemanja Milunovic sarı kart gördü.27. dakikada İH Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Fatih Aksoy iie 1-0 öne geçti.74. dakikada A.Alanyaspor'da Cristian Borja sarı kart gördü.84. dakikada A.Alanyaspor'da Famara Diedhiou sarı kart gördü.87. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Chidozie Awaziem topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 1-1 oldu.90. dakikada İH Konyaspor'da Serdar Gürler sarı kart gördü.Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Konyaspor 14 puana çıktı ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Alanyaspor da 14 puana yükselerek Bülent Korkmaz ile çıktığı 5. maçtaki 11. puanını aldı.Süper Ligin 9. haftasında haftasında İH Konyaspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Aytemiz Alanyaspor, ise sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.
İttifak Holding Konyaspor:Ibrahim Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Nejc Skubic, Serdar Gürler, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Zymer Bytyqi, Ahmed Hassan
Teknik Direktör: İlhan Palut
Teknik Direktör:Bülent Korkmaz
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