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İH Konyaspor 1- MKE Ankaragücü 1

Süper Lig’in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 18:42
İH Konyaspor 1- MKE Ankaragücü 1

İH Konyaspor 1- MKE Ankaragücü 1

   Süper Lig’in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 76. dakikada İttifak Holding Konyaspor, Shengelia ile 1-0 öne geçti.65. dakikada MKE Ankaragücü, Badji ile beraberliği yakaladı.Karşılaşmanın geri kalanında iki takım da skoru değiştiremedi.

    Bu sonucun ardından İH Konyaspor 40 puana yükselirken,MKE Ankaragücü de 33 puanla tehlike hattını üzerinde haftayı tamamladı. Ligin 34. haftasında İH Konyaspor Pazar günü 13.30’da Sivasspor ile deplasmanda; MKE Ankaragücü de aynı gün saat 16.00’da Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
İttifak Holding KonyasporMKE Ankaragücü
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