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İH Konyaspor 5 maç sonra kazandı

  Süper Lig 10. hatfa maçında İH Konyaspor evinde  Yukatel Kayserispor'u 2-0 yendi.

23 Ekim 2021 Cumartesi 17:56
İH Konyaspor 5 maç sonra kazandı

İH Konyaspor 5 maç sonra kazandı

    Süper Lig 10. hatfa maçında İH Konyaspor evinde  Yukatel Kayserispor'u 2-0 yendi.Karşılaşmanın 8. dakikada İH Konyaspor, Serdar Gürler'in attığı golle 1-0 öne geçti.45+1. dakikada İH Konyaspor Hadziahmetovic'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.Karşılaşmanın ilk yarısı İH Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

     Karşılaşmanın ikinci yarısında  55. dakikada İH Kayserispor'da Kolovetsios, sarı kart gördü.58. dakikada İH Konyaspor'da Ahmet Çalık, sarı kart gördü.59. dakikada  Yukatel  Kayserispor'da Hosseini, sarı kart gördü.67. dakikada İH Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, sarı kart gördü.68. dakikada  Yukatel Kayserispor'da Mensah, sarı kart gördü.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İH Konyaspor, Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

    Bu sonuçla İH Konyaspor puanını 17 yaparken, Yukatel  Kayserispor 11 puanda kaldı.Süper Lig 11. Hafta maçlarında 30.10.2021 Cumartesi saat 19.00'da İH Konyaspor evinde Fenerbahçe ile oynarken, Yukatel Kayserispor 31.10.2021 Pazar günü 13.30'da Fatih Karagümrük ile oynayacak.

Süper Lig 10.Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 23.10.2021 19:33
Anahtar Kelimeler:
İH KonyasporYukatel Kayserispor
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