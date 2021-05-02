İH Konyaspor, F.Karagümrük'ü farklı yendi

Süper Lig’in 39. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi.Karşılaşmada 24. dakikada İH Konyaspor Cikalleshi ile 1-0 öne geçti.30. dakikada Fatih Karagümrük, Lens ile durumu eşitledi.İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmada ikinci yarıda 61. dakikada İH Konyaspor Cikalleshi ile durumu 2-1 yaptı.64. dakikada Bytygi, İH Konyaspor'u 3-1 öne geçiren golü attı.85. dakikada İH Konyaspor Cikalleshi ile skoru 4-1 yaptı.90. dakiakda Shengelia ile İH Konyaspor skoru 5-1 yaptı.Karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor 5-1 kazandı.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 45 puanla 11. sıraya yükselirken, konuk takım 51 puanla 9. sırada haftayı tamamladı.

Tüm maçların Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacağı ligin 40. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Gençlerbirliği ile, İttifak Holding Konyaspor ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.