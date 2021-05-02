Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İH Konyaspor, F.Karagümrük'ü farklı yendi

Süper Lig’in 39. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi.

02 Mayıs 2021 Pazar 18:37
İH Konyaspor, F.Karagümrük'ü farklı yendi

İH Konyaspor, F.Karagümrük'ü farklı yendi

  Süper Lig’in 39. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi.Karşılaşmada 24. dakikada İH Konyaspor Cikalleshi ile 1-0 öne geçti.30. dakikada Fatih Karagümrük, Lens ile durumu eşitledi.İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

   Karşılaşmada ikinci yarıda 61. dakikada İH Konyaspor Cikalleshi ile durumu 2-1 yaptı.64. dakikada Bytygi, İH Konyaspor'u 3-1 öne geçiren golü attı.85. dakikada İH Konyaspor Cikalleshi ile skoru 4-1 yaptı.90. dakiakda Shengelia ile İH Konyaspor skoru 5-1 yaptı.Karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor 5-1 kazandı.

    Bu sonucun ardından ev sahibi takım 45 puanla 11. sıraya yükselirken, konuk takım 51 puanla 9. sırada haftayı tamamladı.

   Tüm maçların Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacağı ligin 40. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Gençlerbirliği ile, İttifak Holding Konyaspor ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
İttifak Holding KonyasporFatih Karagümrü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnter 11 yıl aradan sonra Şampiyon
İnter 11 yıl aradan sonra Şampiyon
Gol düellosunun galibi Göztepe
Gol düellosunun galibi Göztepe
Y.Denizlispor Süper Lig'e veda etti
Y.Denizlispor Süper Lig'e veda etti
Avrupa ikincisi VakıfBank | Bir şansımız daha olacak
Avrupa ikincisi VakıfBank | Bir şansımız daha olacak
Lider Beşiktaş'tan, Hatayspor'a tarihi fark
Lider Beşiktaş'tan, Hatayspor'a tarihi fark
MKE Ankaragücü 0- Gaziantep FK 1
MKE Ankaragücü 0- Gaziantep FK 1
A.Alanyaspor 0 - Fenerbahçe 0
A.Alanyaspor 0 - Fenerbahçe 0
DG Sivasspor 1- Yeni Malatyaspor 0
DG Sivasspor 1- Yeni Malatyaspor 0
M.Başakşehir geriden geldi üç puanı aldı
M.Başakşehir geriden geldi üç puanı aldı
Lider Beşiktaş kayıpsız yoluna devam etti
Lider Beşiktaş kayıpsız yoluna devam etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim