İH Konyaspor, F.Karagümrük'ü farklı yendi
Süper Lig’in 39. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi.Karşılaşmada 24. dakikada İH Konyaspor Cikalleshi ile 1-0 öne geçti.30. dakikada Fatih Karagümrük, Lens ile durumu eşitledi.İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 45 puanla 11. sıraya yükselirken, konuk takım 51 puanla 9. sırada haftayı tamamladı.
Tüm maçların Cumartesi günü saat 20.30’da oynanacağı ligin 40. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Gençlerbirliği ile, İttifak Holding Konyaspor ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.