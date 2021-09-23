İH Konyaspor ve Trabzonspor puanları paylaştı

Süper Lig 6. Hafta maçında İttifak Holding Konyaspor evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmaya Trabzonspor golle başladı.1.dakikada Trabzonspor, Andreaas Corneilus ile 1-0 öne geçti.8. dakikada Trabzonspor’da Vitor Hugo, Konyaspor’da Nejc Skubiç’e yaptığı hareket sonrası direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.20. dakikada İH Konyaspor, Endri Çekici ile skoru 1-1 yaptı.Golden sonra İH Konyaspor 10 kişi kalan Trabzonspor karşısında oyunda üstünlüğü ele aldı.45. dakikada İH Konyaspor’da Serdar Gürler’in şutu direkten döndü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür oyundan çıkarken Jorge Djaniny oyunda dahil oldu.46. Dakikada İH Konyaspor, Endri Çekici ile skoru 2-1 yaptı.. dakikada İH Konyaspor’da Abdülkerim Bardakçı sarı kart gördü.62. dakikada İH Konyaspor’da Sokol Cikalleshi oyundan çıkarken, Ahmed Hassan oyuna dahil oldu.73. dakikada Trabzonspor’da Andreas Cornelius oyundan çıkarken, Gervinho oyuna dahil oldu.75. dakikada İH Konyaspor’da Serdar Gürler oyundan çıkarken, Amar Rahmanovic oyuna girdi.76. dakikada İH Konyaspor’da Amir Hadziahmetoviç’in kendi kalesine attığı golle karşılaşmada skor 2-2 oldu.82. dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas oyundan çıktı.Yerine Manolis Siopis oyunda dahil oldu.84. dakikada Endri Çekici sarı kart gördü.Aynı dakikalarda Trabzonspor’da Edgar Üe sarı kart gördü.90. dakikada Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme oyundan çıktı.Yerine Yusuf Sarı girdi.90. dakikada İH Konyaspor’da Ahmet Çalık sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İH Konyaspor, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

İtifak Holding Konyaspor:İbrahim Sehiç, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Nejc Skubic, Serdar Gürler, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetoviç, Endri Çekici, Zymer Bytygi, Sokol Cikalleshi

Teknik Direktör:İlhan Palut

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Edgar Ie, Bruno Peres, Berat Özdemir,Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Antony Nwaka, Andreaas Corneilus

Teknik Direktör:Abdullah Avcı

Bu sonuçla Konyaspor puanını 12 yaparken, Trabzonspor 14 puanda kaldı.

Konyaspor ve Trabzonspor’un 7 Hafta Maç Programı;

27.09.2021 Pazartesi, Saat:20.00 Kasımpaşa-Konyaspor

27.09.2021 Pazartesi Saat: 20.00 Trabzonspor-Alanyaspor