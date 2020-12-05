İ.H.Konyaspor BBErzurumspor'u rahat geçti

İttifak Holding Konyaspor evinde BB Erzurumspor'u 2-0 yendi.12. dakikada Erzurumsporlu Murat Uçar kale çizgisi üzerinde topa elle müdahalede bulununca penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Topun başına geçen Konyaspor’un stoperi Uğur Demirok, 14. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 63’ü gösterdiğinde Amir Hadziahmetovic şık bir gole imza attı. Konyaspor’un 23 yaşındaki Bosnalı oyuncusu rakip ceza sahasına top sürere girdi. Dengesini kaybedip düşerken şutunu çeken Amir, kaleci Kayacan’ı mağlup edip skoru 2-0’a getirdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor 10 maç sonunda 15 puana yükseldi. Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ilk maçına çıkan Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.

Konyaspor gelecek hafta deplasmanda ligin sırasındaki Ankaragücü ile karşılaşacak.

Erzurumspor ise Çarşamba günü erteleme maçında Hatayspor ile deplasmanda; ardından 12. hafta maçında Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Uğur, Abdulkerim (Ahmet dk. 79), Guilherme, Amir, Jevtovic (Oğuz Kağan dk. 87), Milosevic (Shengelia dk. 74), Hurtado (Ahmet dk. 87), Daci (Ömer Ali dk. 79)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Hasan, Gökhan, Kaan, Obertan (İbrahim dk. 46), Boumal, Sissoko (Osman dk. 18), Rashad Muhammed (Donald dk. 87), Novikovas (Ömer dk. 87), Gomes (Emrah dk. 67)

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Uğur (dk. 14 pen.), Amir (dk. 63) (Konyaspor)

Kırmızı Kart: Murat (dk. 12) (BB Erzurumspor)

Sarı Kart: Gökhan (BB Erzurumspor)