İlk grup maçı öncesi futbol ve müzik el ele, peki Türkiye mi İtalya mı?

Avrupa futbol turnuvası bu yıl 11 Haziran itibariyle başlıyor. Üstelik bu yaz ilk defa Avrupa genelinde on farklı şehir maçlara ev sahipliği yapacak. Fiziksel olarak statta bulunma imkanı kısıtlı olsa da, şanslı bilet sahipleri bu büyük turnuvayı kıtanın dört bir yanında bizzat izleyebilecek, milyonlarca futbolsever ise aileleri veya arkadaşlarıyla evde ekranların başına kitlenecek.

Heyecanla beklenen Avrupa futbol turnuvası yaklaşırken Spotify, futbolun müzikle olan bağını gözler önüne seriyor. Öyle ki, Ocak ve Haziran 2021 tarihleri arasında Spotify’da kullanıcılar tarafından oluşturulan futbol çalma listelerinin günlük dinlenmelerinde %68'lik bir artış görüldü. Tüm ulusların sıkı futbol takipçileri Roma’da oynanacak ilk grup maçı öncesinde bu heyecana hazırlanırken, Spotify verileri de futbol ruhunun taraftarları çoktan sardığını ve platformdaki bazı podcast ve şarkıların dinlenmelerinin arttığını gösteriyor.

Öyle görünüyor ki Spotify dinleyicileri Türkiye’de bazı futbol klasikleriyle hafızalarda bir yolculuğa çıkmış bile. The White Stripes’ın 2003 yılında yayınlanan ve Türkiye’deki futbol severlerin odağında olan Seven National Army adlı şarkısı Türkiye’de Spotify üzerinden en çok dinlenen klasik futbol şarkısı olarak ilk sıradaki yerini aldı. Türkiye’deki dinleyiciler tarafından en çok dinlenen klasik futbol şarkıları arasında ikinci sıraya ise Queen’in efsane şarkısı We Are The Champions - Remastered 2011 yerleşti.

Turnuvanın ilk maçı Türkiye-İtalya arasında, peki müzikte maçı kim önde götürüyor?

Roma’da gerçekleşecek Avrupa futbol turnuvasının ilk grup maçında Türkiye ve İtalya sahada futbolunu konuşturmaya hazırlanıyor. Peki iki ülkenin müzik tercihleri nasıl? İlk bakışta görüyoruz ki İtalya futbol motivasyonunu müzikte buluyor. Öyle ki İtalya’da Spotify kullanıcıları bugüne kadar adında futbol geçen 12 binin üzerinde çalma listesi oluştururken, Türkiye’de ise adında futbol geçen çalma listesi 2 bin dolaylarında. Çalma listelerinde bir adım öne geçen İtalya’yı Türkiye karşısında nasıl bir mücadele bekliyor, göreceğiz.

İki ülkenin müzik tercihleri çok da farklı değil. Hem Türkiye hem İtalya’da pop, hip hop ve rock popüler müzik türleri arasında yer alıyor. Türkiye’de popüler olan diğer müzik türleri jazz ve Türk halk müziği olurken, İtalyan dinleyiciler daha hareketli müzikleri tercih ediyor ve dans ve Latin müzikler ağır basıyor.

Peki kullanıcıların futbol temalı çalma listelerine en sık ekledikleri şarkılarda nasıl bir fark var: Türkiye’de kullanıcılar futbol çalma listelerine en çok ekledikleri Freshlyground & Shakira düeti olan Waka Waka (This Time for Africa) [The Official 2010 FIFA World Cup (TM) Song] (feat. Freshlyground) ile futbol heyecanını yaşarken, İtalyan kullanıcıları ise daha yerli bir tercih yaparak çalma listelerine en çok Emis Killa’dan Maracanã şarkısını ekliyor.

Futbol heyecanı podcast’lere de yansıyor

Spotify dinleyicileri spor dolu bir yazın havasına girmek için futbol temalı podcast'lere de büyük ilgi gösteriyor. Almanya ve Real Madrid’in yıldızı Toni Kroos ve kardeşi Felix'in podcast'i Einfach mal Luppen dünya çapında en çok dinlenen futbol podcast'i olarak öne çıkıyor. İki erkek kardeş, gergin bir maçta verilen son serbest vuruştan onları tartışmaya teşvik eden birçok şeyi, aile hikayelerini ve hatta Robbie Williams gibi ünlülerle karşılaşmalarını podcast yayınlarına taşıyor.

Avrupa genelinde en çok dinlenen futbol temalı diğer podcast’ler şöyle: The Gary Neville Podcast, Tifo Football Podcast ve Top of the Foot. Türkiye’de en çok dinlenen ilk 3 futbol temalı podcast ise şöyle sıralanıyor: Socrates Podcasts, Futbolun Hikayeleri, 11.peron

Kullanıcıların futbol ve müzik tutkusunu yansıtan Spotify verilerinin tamamını aşağıda görebilirsiniz.

Türkiye’de Spotify üzerinden tüm zamanların en çok dinlenen klasik futbol şarkıları:

Seven Nation Army - The White Stripes

We Are The Champions - Remastered 2011 - Queen

Allez Allez Allez - JAMIE WEBSTER

Força - Nelly Furtado

Campione 2000 - Radio Version - E-Type

Türkiye’de kullanıcılar tarafından oluşturulan futbol çalma listelerine en çok eklenen 5 şarkı:

Waka Waka (This Time for Africa) [The Official 2010 FIFA World Cup (TM) Song] (feat. Freshlyground) - Freshlyground, Shakira

Champions League Theme

We Are One (Ole Ola) [The Official 2014 FIFA World Cup Song] (feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte) - Claudia Leitte, Jennifer Lopez, Pitbull

This One's for You (feat. Zara Larsson) (Official Song UEFA EURO 2016) - David Guetta

Cin Cin Bom Bom (Galatasaray marşı)

İtalya’da kullanıcılar tarafından oluşturulan futbol çalma listelerine en çok eklenen 5 şarkı:

Maracanã - Emis Killa

Juve storia di un grande amore (Juventus marşı)

Champions League Theme



Türkiye’de Ocak – Mayıs 2021 tarihleri arasında Spotify üzerinden en çok dinlenen futbol podcast’leri:

Socrates Podcasts

Futbolun Hikayeleri

11.peron

İngiliz Haftası

Ada Sahilleri

Dünya genelinde Nisan – Mayıs 2021 tarihleri arasında en çok dinlenen futbol podcast’leri:

Einfach mal Luppen

talkSPORT Hit

Football Weekly

The Greatest Game with Jamie Carragher

kicker meets DAZN - Der Fußball Podcast