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İlk yarının kralı Sivasspor

Süper Lig'de Sivasspor ilk yarıyı lider tamamladı.

29 Aralık 2019 Pazar 17:39
İlk yarının kralı Sivasspor

İlk yarının kralı Sivasspor

Süper Lig'de Sivasspor ilk yarıyı lider tamamladı.Süper Lig’in 17. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı’nda konuk ettiği Göztepe’yi tek golle geçti. İlk yarısı golsüz berabere sona eren Yatabare’nin 66. dakikadaki golü skoru belirledi. Sivasspor, böylece 2008-09 sezonundan sonra yeniden Süper Lig’de ilk yarıyı lider bitirdi.

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve ligde liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor, Göstepe karşısında oldukça zorlansa da üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Göztepe savunması karşısında pozisyon bulmakta zorlanan Sivasspor’u galibiyete Yatabare taşıdı.

Kar yağışı aştında oynanan karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen maçta Rıza Çalımbay’ın Kone hamlesi, etkisini çabuk gösterdi.

Gol pozisyonuna girmekte sıkıntı çeken Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 64. dakikada Fernando’nun yerine Kone’yi oyuna sürdü. Oyuna girdikten 2 dakika sonra topu önünde bulan Kone, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu boş durumdaki Yatabare’ye çıkardı. Yatabare, boş kaleye topu gönderek 66. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda oyunun temposunu düşüren ve topa sahip olmayı başaran Demir Grup Sivasspor, birkaç hızlı hücumda tehlikeli olabilecek ataklar geliştirse de, kalan dakikalarda başka gol olmayınca lider Sivasspor, sahasında oynadığı maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Böylece ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Demir Grup Sivasspor, puanını 37’ye yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Göztepe ise 23 puanda kaldı.

(skor)

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporGöztepe
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