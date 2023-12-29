İmamoğlu'dan #GSvsFB için önemli çağrı | Süper Kupa ikiye bölünsün

İmamoğlu | Süper Kupa ikiye bölünsün

Atatürk düşmanlığına yönelik tepkinin ardından Riyad'ta ertelenen FB-GS maçı sonrası Türkiye adeta kenetlendi. AKP'li Yeliz adlı ünlü trol eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, attığı sosyal medya mesajında 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh lafını en son 15 Temmuz ihanetinde duymuştuk... Yine bir tantanadır gidiyor' şeklindeki mesajı alay konusu olurken, yine AKP'ye yakınlığı ile bilinen isimler Riyad sonrası Türk halkının duygusundan ne kadar uzakta olduğunu gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise gece yaptığı çağrıda 'Süper Kupa' önerisi geldi. İmamoğlu 'Atatürk'e bağlılığımızın simgesi olarak Süper Kupa iki takıma birden verilsin' dedi.

ilearasında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan Süper Kupa maçı Suudi yetkililerin Atatürk pankartına izin vermemesi nedeniyle ertelendi. Konuya ilişkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir öneride bulundu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yetkililerin Atatürk pankartına izin vermemesi nedeniyle krize dönüştü.

Süper Kupa maçı ertelenirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir öneride bulundu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı etiketleyerek şunları söyledi:



İMAMOĞLU; KUPA İKİYE BÖLÜNSÜN ÖNERİSİ

"Yabancı bir ülkede, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırası üzerinden yaşananlar milletimizi derinden üzmüştür. Ne var ki iki güzide kulübümüz Atatürk’e, milletimiz adına sahip çıkıp gereğini yapmıştır. Bu maç artık bir rekabeti değil, milli birliğimizi temsil eder hale gelmiştir. Bu anlamlı tavrı daimi kılmak için her iki camia ve yöneticilerine bir önerim var: Bu finalin kaybedeni yok, 2 kazananı vardır. 2023 yılı Süper Kupası’nın, ikiye bölünerek ebedi rekabet ve dostluğun ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’e olan sonsuz bağlılığımızın simgesi olarak iki kulübün müzesinde sergilenmelidir. Bu duruş milletimizin gönlünde her daim anlamlı olacaktır."

