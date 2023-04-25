ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihi başarılara imza attı. İlk EuroLeague Women şampiyonluğunu kazanan Potanın Kraliçeleri, ING KBSL Nilay Aydoğan Sezonu final serisinde de ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ne 3-0’lık üstünlük kurdu ve ligdeki üst üste 5’inci, toplamda da 17. şampiyonluğunu elde etti.
Televizyon molasının 55-36’lık skorla geçildiği üçüncü periyodu 61-46 önde tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, final periyodunda da kontrollü oyununu sürdürdü ve maçı 82-56 kazanarak ligdeki 17. galibiyetini elde etti.
(Fenerbahçe)