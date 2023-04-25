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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihi başarılara imza attı.

25 Nisan 2023 Salı 20:43
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

   Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihi başarılara imza attı. İlk EuroLeague Women şampiyonluğunu kazanan Potanın Kraliçeleri, ING KBSL Nilay Aydoğan Sezonu final serisinde de ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ne 3-0’lık üstünlük kurdu ve ligdeki üst üste 5’inci, toplamda da 17. şampiyonluğunu elde etti.
 

    Potanın Kraliçeleri mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Merve Aydın, Satou Sabally, Breanna Stewart ve Emma Meesseman beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Satou Sabally ile skor üreten Fenerbahçe Alagöz Holding, Breanna Stewart’ın da devreye girmesiyle skor üstünlüğünü sürdürdü ve çeyreği 24-19 önde tamamladı. Ribauntlardaki üstünlüğünü skora da yansıtan Potanın Kraliçeleri, soyunma odasına 44-29 önde girdi.
 
   Televizyon molasının 55-36’lık skorla geçildiği üçüncü periyodu 61-46 önde tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, final periyodunda da kontrollü oyununu sürdürdü ve maçı 82-56 kazanarak ligdeki 17. galibiyetini elde etti. 

(Fenerbahçe)

Son Güncelleme: 25.04.2023 20:50
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ING Kadınlar Basketbol Süper LigiFenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol TakımıÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
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