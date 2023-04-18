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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final maçında Fenerbahçe 84 -Galatasaray 60

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Yarı final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı evinde oynadığı ilk maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nı 84-60 yendi.

18 Nisan 2023 Salı 21:35
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final maçında Fenerbahçe 84 -Galatasaray 60

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final maçında Fenerbahçe 84 -Galatasaray 60

   ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Yarı final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı evinde oynadığı ilk maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nı 84-60 yendi.

   Karşılaşmanın ilk periyotunda Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı karşısında 22-20 üstün tamamladı.2.Periyotuda üstün oynayan sarı lacivertliler bu periyotta ta 23-22 galip ayrılarak ilk yarıyı 45-42 önde tamamladı.

İkinci yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 3.periyota hızlı başlayan sarı lacivertliler bu seti 22-10 kazandılar.Mücadelenin son periyotunda üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı 4.periyotan da 17-8 üstün ayrılarak, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı’nı 84-60 yendi.

   Eşleşmenin ikinci maçı, 20 Nisan Perşembe günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Son Güncelleme: 18.04.2023 22:39
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan SezonuFenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol TakımıGalatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı
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