İngiltere 6 - İran 2

2022 Dünya Kupası B Grubu maçında İngiltere, İran'ı 6-2 yendi.Karşılaşmanın 19. dakikasında İran kalecisi Alireza Beiranvand sakatlanarak yerini Seyed Hosseini'ye bıraktı.25. dakikada İran'da Alireza Jahanbakhsh sarı kart gördü.Karşılaşmanın 33. dakikasında Jude Bellingham ile İngiltere 1-0 öne geçti.43. dakikada İngiltere, Bukayo Saka ile skoru 2-0 yaptı.45. dakikada Raheem Sterling ile İngiltere 3-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı İngiltere'nin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına İran, Ali Karimi, Alireza Jahanbakhsh ve Rouzbeh Cheshmi yerine Saeid Ezatolahi, Ali Gholizadeh ve Hossein Kanaani oyuna alarak başladı.46. dakikada İran'da Morteza Pouraliganji sarı kart gördü.62. dakikada İngiltere, Bukayo Saka ile 4-0 öne geçti.63. dakikada İran'da Mehdi Torabi,Milad Mohammadi'nin yerine oyuna girdi.65. dakikada İran, Mehdi Taremi ile skoru 4-1 yaptı.70. dakikada İngiltere'de Harry Maguire, Bukayo Saka, Raheem Sterling ve Mason Mount oyundan çıktılar.Yerine Eric Dier, Marcus Rashford, Jack Grealish ve Philip Foden oyuna girdiler.

Karşılaşmanın 71. dakikasında İngiltere, Marcus Rashford ile skoru 5-1 yaptı.Karşılaşmanın 77. dakikasında İran'da Ahmad Nourollahi yerini Sardar Azmoun'a bıraktı.90. dakikada İngiltere, Jack Grealish ile skoru 6-1 yaptı.90+9. dakikada İran penaltı kazandı.Penaltı atışını Mehdi Taremi gole çevirdi ve skoru 6-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İngiltere B Grubu ilk maçında İran'ı 6-2 yendi.

İngiltere:Jordan Pickford, Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier, Declan Rice, Mason Mount, Jude Bellingham, Harry Kane, Raheem Sterling, Bukayo Saka

İran:Alireza Beiranvand, Ehsan Haji Safi, Rouzbeh Cheshmi, Majid Hosseini, Sadegh Moharrami, Milad Mohammadi, Morteza Pouraliganji, Ali Karimi, Ahmad Nourollahi, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Taremi