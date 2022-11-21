İngiltere 6 - İran 2
2022 Dünya Kupası B Grubu maçında İngiltere, İran'ı 6-2 yendi.Karşılaşmanın 19. dakikasında İran kalecisi Alireza Beiranvand sakatlanarak yerini Seyed Hosseini'ye bıraktı.25. dakikada İran'da Alireza Jahanbakhsh sarı kart gördü.Karşılaşmanın 33. dakikasında Jude Bellingham ile İngiltere 1-0 öne geçti.43. dakikada İngiltere, Bukayo Saka ile skoru 2-0 yaptı.45. dakikada Raheem Sterling ile İngiltere 3-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı İngiltere'nin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın 71. dakikasında İngiltere, Marcus Rashford ile skoru 5-1 yaptı.Karşılaşmanın 77. dakikasında İran'da Ahmad Nourollahi yerini Sardar Azmoun'a bıraktı.90. dakikada İngiltere, Jack Grealish ile skoru 6-1 yaptı.90+9. dakikada İran penaltı kazandı.Penaltı atışını Mehdi Taremi gole çevirdi ve skoru 6-2 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve İngiltere B Grubu ilk maçında İran'ı 6-2 yendi.
İngiltere:Jordan Pickford, Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier, Declan Rice, Mason Mount, Jude Bellingham, Harry Kane, Raheem Sterling, Bukayo Saka
İran:Alireza Beiranvand, Ehsan Haji Safi, Rouzbeh Cheshmi, Majid Hosseini, Sadegh Moharrami, Milad Mohammadi, Morteza Pouraliganji, Ali Karimi, Ahmad Nourollahi, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Taremi