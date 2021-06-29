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İngiltere, çeyrek finalde

 EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde İngiltere, Almanya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

29 Haziran 2021 Salı 20:42
İngiltere, çeyrek finalde

İngiltere, çeyrek finalde

   EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde İngiltere, Almanya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi olarak geçti.İlk yarı golsüz kapandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında 75. dakikada İngiltere, Raheem Sterling'in attığı golle 1-0 öne geçti. 86. dakikada İngiltere Harry Kane'in golüyle skoru 2-0'a getirdi.Karşılaşmanda başka gol sesi çıkmadı ve İngiltere, Almanya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen takım oldu.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Saka, Sterling, Kane.

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens, Havertz, Müller, Werner.

Anahtar Kelimeler:
İNGİLTEREAlmanya
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