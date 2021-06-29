İngiltere, çeyrek finalde
EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde İngiltere, Almanya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi olarak geçti.İlk yarı golsüz kapandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında 75. dakikada İngiltere, Raheem Sterling'in attığı golle 1-0 öne geçti. 86. dakikada İngiltere Harry Kane'in golüyle skoru 2-0'a getirdi.Karşılaşmanda başka gol sesi çıkmadı ve İngiltere, Almanya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen takım oldu.
Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens, Havertz, Müller, Werner.