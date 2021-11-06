İngiltere derbisinde, Manu, City'e evinde yenildi
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, derbide Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.Old Trafford'da oynanan karşılaşmada 7'. dakikada Manchester City, Manchester United savunmasında Bailly'nin ters vuruşu ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Manchester City, Bernardo Silva'nın golüyle durumu 2-0'a getirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 2-0 galibiyeti ile tamamlandı.
Bu sonuçla Manchester City puanını 23 puana çıkarken, Manctester United 17 puanda kaldı.