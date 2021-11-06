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İngiltere derbisinde Manu, City'e evinde yenildi

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, derbide Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

06 Kasım 2021 Cumartesi 17:11
İngiltere derbisinde Manu, City'e evinde yenildi

 İngiltere derbisinde, Manu, City'e evinde yenildi

    İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, derbide Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.Old Trafford'da oynanan karşılaşmada 7'. dakikada Manchester City, Manchester United savunmasında Bailly'nin ters vuruşu ile 1-0 öne geçti.45. dakikada  Manchester City, Bernardo Silva'nın golüyle durumu 2-0'a getirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 2-0 galibiyeti ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Manchester City'de Joao Cancelo sarı kart gördü.58. dakikada yine Manchester City'de Bernardo Silva sarı kart gördü.Karşılaşmada 90. dakikada Manchester United'de Cristiano Ronaldo sarı kart grödü.Karşılaşmayı Manchester City 2-0 kazandı.

    Bu sonuçla Manchester City puanını 23 puana çıkarken, Manctester United 17 puanda kaldı.

Son Güncelleme: 06.11.2021 19:46
Anahtar Kelimeler:
Manchester CityManchester United
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