İngiltere finalde

yarı final maçında'yı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenen İngiltere finale adını yazdırdı.Karşılaşmada 30. dakikada Danimarka, Damsgaard’ın enfes frikik golüyle 1-0 öne geçti.Bu golden 9 dakika sonra 39. dakikada Danimarkakaptanı Simon Kjaer topu kendi filelere göndererek İngiltere’nin 1-1’lik beraberliği yakalamasına neden oldu.İlk yarı 1-1 berabere tamamlandıKarşılaşmanın ikinci yarısında her iki taraf ta gol yollarında başarılı olamadı ve maç uzatma dakikalarına gitti.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 102. dakikada Sterling ile penaltı kazanan İngiltere, Kane’in kaçırdığı penaltıyı tamamlamasıyla 2-1 öne geçti ve adını finale yazdırdı.EURO 2020 finali 11 Temmuz Pazar günü Londra'nın Wembley Stadı'nda İngiltere, İtalya arasında oynanacak. İngilizler, 1966 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez büyük bir organizasyonda finale çıkma başarısı gösterdi.