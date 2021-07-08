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İngiltere finalde

EURO 2020 yarı final maçında Danşmarka'yı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenen İngiltere finale adını yazdırdı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 07:19
İngiltere finalde

İngiltere finalde

   EURO 2020 yarı final maçında Danimarka'yı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenen İngiltere finale adını yazdırdı.Karşılaşmada 30. dakikada Danimarka, Damsgaard’ın enfes frikik golüyle 1-0 öne geçti.Bu golden 9 dakika sonra 39. dakikada Danimarkakaptanı Simon Kjaer topu kendi filelere göndererek İngiltere’nin 1-1’lik beraberliği yakalamasına neden oldu.İlk yarı 1-1 berabere tamamlandıKarşılaşmanın ikinci yarısında her iki taraf ta gol yollarında başarılı olamadı ve maç uzatma dakikalarına gitti.

    Karşılaşmanın uzatma dakikalarında  102. dakikada Sterling ile penaltı kazanan İngiltere, Kane’in kaçırdığı penaltıyı tamamlamasıyla 2-1 öne geçti ve adını finale yazdırdı.EURO 2020 finali 11 Temmuz Pazar günü Londra'nın Wembley Stadı'nda İngiltere, İtalya arasında oynanacak. İngilizler, 1966 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez büyük bir organizasyonda finale çıkma başarısı gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
EURO 2020İNGİLTEREDanimarka
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