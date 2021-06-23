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İngiltere grubunu lider tamamladı

EURO 2020 D Grubu son maçında İngiltere, Çekya'yı 1-0 yendi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 08:51
İngiltere grubunu lider tamamladı

İngiltere grubunu lider tamamladı

  EURO 2020 D Grubu son maçında İngiltere, Çekya'yı 1-0 yendi.Maçı 1-0 kazanan İngiltere, grupta lider olarak üst tura yükselmeyi başardı.Karşılaşmanın tek golü 12. dakikada Raheem Sterling'ten geldi.Turnuvanın en iyi hücum hattına sahip takımları arasında gösterilen İngiltere, gol yollarında beklenen etkisini gösteremese de, savunması ile dikkat çeken bir performansa imza attı. Üç maçta kalesini gole kapatan, rakip fileleri ise sadece 2 kez havalandıran İngiltere, 7 puanla lider olsa da, özellikle hücumda sergilediği futbolla gelecek turlar için pek de umut vermedi.

   İki takımın toplam 10 şut çekebildiği karşılaşma oldukça kısır geçti. İngiltere etkili hücum silahlarını, öne geçmesine rağmen, kullanamazken, Çekya da güçlü rakibi karşısında baskı kurmakta sıkıntı çekti. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada tek golle sona erdi. Sterling’in bir şutunda top direğe takılırken, Jordan Henderson’ın bir golü de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İNGİLTEREÇekya
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