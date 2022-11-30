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İngiltere son 16'da Senegal'in rakibi oldu

2022 Dünya Kupası B Grup maçında İngiltere, Galler'i 3-0 yenerek grubu lider tamamladı ve son 16'da Senegal'in rakibi oldu.

30 Kasım 2022 Çarşamba 00:02
İngiltere son 16'da Senegal'in rakibi oldu

İngiltere son 16'da Senegal'in rakibi oldu

   2022 Dünya Kupası B Grup maçında İngiltere, Galler'i 3-0 yenerek grubu lider tamamladı ve son 16'da Senegal'in rakibi oldu.Karşılaşmanın 29. dakikasında Galler'de Daniel James sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada İngiltere, Marcus Rashford ile 1-0 öne geçti.52. dakikada İngiltere, Philip Foden ile skoru 2-0 yaptı.61. dakikada Galler'de Aaron Ramsey sarı kart gördü.68. dakikada İngiltere, Marcus Rashford ile 3-0 öne geçti.Karşılaşmadan İngiltere 3-0 galip ayrılarak son 16'da Senegal ile eşleşti.

Galler:Danny Ward, Ben Davies, Chris Mepham, Joe Rodon, Ethan Ampadu, Neco Williams, Joe Allen, Aaron Ramsey, Daniel James, Gareth Bale, Kieffer Moore 

İngiltere:Jordan Pickford, Kyle Walker, Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire, Declan Rice, Jordan Henderson, Philip Foden, Jude Bellingham, Harry Kane, Marcus Rashford 

  

 

Son Güncelleme: 30.11.2022 00:14
Anahtar Kelimeler:
İNGİLTEREGaller
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