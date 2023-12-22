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İngiltere Türk sporculara vize vermedi, takımımız rezil oldu

Elin itine uğursuzuna bol keseden vatandaşlık dağıtan, Türk pasaportunu dünyanın en değersiz belgeleri arasına almasına neden olan AKP iktidarı yüzünden, vatandaşlarımıza, akademisyen sporcu ve iş insanlarına gelişmiş ülkelerin kapıları adeta kapandı. 

22 Aralık 2023 Cuma 12:35
İngiltere Türk sporculara vize vermedi, takımımız rezil oldu






İngiltere Türk sporculara vize vermedi, takımımız rezil oldu

Geri kalmış ülkelere karşı sınırlarına adeta duvar ören İngiltere, Türk sporculara vize vermeyi zorlaştırdı.  Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, Rövanş maçında London Lions Women ile karşı karşıya geldi. Basketbol Takımı'na 5 oyuncusu hariç kulüpten kimseye vize çıkmadı. Yedek oyuncular ve antrenörler olmadan maça çıkan takım, 122-63'lük skorla yenildi. Bir dönem Türk hariciyesinin başarılı diplomatlarını 'Monşerler' diyerek küçümseyen AKP'nin ihvancı ekibi Türk halkının ülke içine hapsederken, tek bir kelime Türkçe bilmeyen uyuşturucu kaçakçılarına, terörist ve mafya liderlerine pasaport vermekte sakınca görmemesi, yurttaşların yurt dışında çile çekmesine neden oluyor. 


Takım maça, yedek ve antrenörler olmadan çıkarak London Lions Women ile Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında kozlarını paylaştı. Yeşil - beyazlı ekip, mücadeleye sadece 5 kişiyle çıkabildi.

İlk maçtan 77-53'lük mağlubiyetle ayrılan Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmada mola verildiği esnada kenara gelen oyuncuların sıvı takviyesi aldığı ve dinlendiği görüldü.

Oyun kurucu Eda Şahin'in, sakatlığı nedeniyle bazı hücumlara katılamadığı ancak zorunluluktan parkede kalması dikkat çekti. Maç, London Lions Women’ın 122-63'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmada mola verildiği esnada kenara gelen oyuncuların sıvı takviyesi aldığı ve dinlendiği görüldü.

Oyun kurucu Eda Şahin'in, sakatlığı nedeniyle bazı hücumlara katılamadığı ancak zorunluluktan parkede kalması dikkat çekti.

BAPTISTE'İN ANNESİ, TAKIMA DESTEK OLDU

Takımın uzun forveti Trinity Baptiste'in annesinin ise ekibe destek olmak amacıyla benchin hemen arkasında bulunması ve kızıyla zaman zaman iletişime geçmesi ise sosyal medyada geniş yer buldu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Uludağ Kadın Basketbol Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde;

"21.12.2023 (Bugün) Türkiye saati ile 22:00da Bursa Uludağ Basketbol Spor Kulübümüz ile London Lions Basketbol Kulübü arasında gerçekleşecek olan FIBA EUROCUP WOMEN müsabakasına ilişkin kamuoyuna basın açıklamamızdır. Kulübümüz ile London Lions Basketbol Kulübünün bugün oynanacak müsabakasına ilişkin eşleşme 31.11.2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Tarafımıza bu eşleşmenin yapıldığının bildiriminden itibaren maçın İngiltere ülkesinde oynanacak olması sebebiyle tarafımızca sporcularımızın vize işlemlerine ilişkin başvurular 03.12.2023 tarihinde başlatılmıştır. London Lions Basketbol Kulübü tarafından bugün oynanacak müsabakaya ilişkin tarafımıza davet yazısı tanzim edilmiştir."

"İşbu davet yazısı ile hem internet sitesi üzerinden hem de İngiltere Konsolosluğu'na fiziken giderek vize başvurumuzu gerçekleştirdik. Sürecin hızlandırılması adına Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile görüşmeler sağladık ve İngiltere Büyükelçiliği ile iletişime geçerek vize başvurumuzun bugüne kadar yetişmesinin ivedilik ve önem arz ettiğini belirttik. Tarafımızca tüm işlemler süresi içerisinde yapılmış olmasına rağmen müsabakanın gerçekleştirileceği ülke federasyonu ile büyükelçiliği yardımcı olmayacaklarını, vizelerimizi yetiştirmeyeceklerini tarafımıza belirterek bugünkü mağduriyetimize sebep olmuşlardır. Sporcularımızın hepsinin pasaportlarının tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olmasına rağmen İngiltere'nin vize zorunluluğu olması sebebiyle vize muafiyeti olan 5 oyuncumuzu maça çıkmak üzere Londra'ya göndermiş olmamıza rağmen bu durum kabul görmemiştir."
 

Anahtar Kelimeler:
İNGİLTEREMonşer
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