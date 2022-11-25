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İngiltere 0 - ABD 0

2022 Dünya Kupası B Grup maçında İngiltere, ABD ile golsüz berabere kaldı.

25 Kasım 2022 Cuma 23:40
İngiltere 0 - ABD 0

İngiltere 0 - ABD 0

   2022 Dünya Kupası B Grup maçında İngiltere, ABD ile golsüz berabere kaldı.Pozisyon yönünden son derece zayıf geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 68. dakikada İngiltere'de Raheem Sterling ve Jude Bellingham oyundan çıktılar.Yerine Jack Grealish ve Jordan Henderson oyuna girdiler.78. dakikada ABD'de Weston McKennie ve Sergino Dest oyundan çıktılar.Yerine Brenden Aaronson ve Shaquell Moore oyuna girdiler.78. dakikada İngiltere'de Bukayo Saka yerini Marcus Rashford'a bıraktı.

   Karşılaşmanın 83. dakikasında ABD'de Timothy Weah ve Haji Wright oyundan çıktılar.Yerine Giovanni Reyna ve Joshua Sargent oyuna girdiler.Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve İngiltere, ABD golsüz berabere kalarak puanları paylaştılar.

İngiltere:Jordan Pickford, Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier, Declan Rice, Mason Mount, Jude Bellingham, Harry Kane, Raheem Sterling, Bukayo Saka  

ABD:Matthew Turner, Sergino Dest, Walker Zimmerman, Antonee Robinson, Tim Ream, Tyler Adams, Yunus Musah, Weston McKennie, Christian Pulisic, Haji Wright, Timothy Weah   

B Grup Puan Durumu;

Oyananan 2 karşılaşmalar sonucu;

İngiltere.      4

İran.             3

ABD             2

Galler.          1

Anahtar Kelimeler:
İNGİLTEREABD
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