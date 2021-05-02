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İnter 11 yıl aradan sonra Şampiyon

İtalya Seria A'da İnter ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

02 Mayıs 2021 Pazar 18:30
İnter 11 yıl aradan sonra Şampiyon

İnter 11 yıl aradan sonra Şampiyon

  İtalya Seria A'da İnter ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde son 9 sezonun şampiyonu Juventus'a 'dur' diyen İnter 11 yıl sonra tekrar şampiyon oldu.İtalya Serie A’nın 34’üncü haftasında Inter, Crotene’yi deplasmanda 2-0’lık skorla mağlup ederek, en yakın rakibi Atalanta’nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesin beklemeye geçmişti.

   Atalanta bugün deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, son 4 hafta öncesinde iki takım arasındaki puan farkı 13’e yükseldi ve Inter, şampiyonluğunu ilan etti.

Anahtar Kelimeler:
İtalya Seria Aınter
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