İnter 11 yıl aradan sonra Şampiyon
Atalanta bugün deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, son 4 hafta öncesinde iki takım arasındaki puan farkı 13’e yükseldi ve Inter, şampiyonluğunu ilan etti.
İtalya Seria A'da İnter ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
İnter 11 yıl aradan sonra Şampiyon
Atalanta bugün deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, son 4 hafta öncesinde iki takım arasındaki puan farkı 13’e yükseldi ve Inter, şampiyonluğunu ilan etti.