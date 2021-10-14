İnternet haber sitelerinin vazgeçilmezi bağımsız haber kuruluşları
İnternetin yaygın olarak kullanılması ile birlikte basılı Medya unsurlarının önemi azalmıştır. Günümüzde artık bağımsız ya da büyük gazetelere ve kanallara bağlı olarak faaliyet yürüten internet haber siteleri halkın haber alma ihtiyacını karşılama yönünde faaliyet yürütmektedir. Gazetecilik literatüründe 4 ayrı haber sitesi çeşidi bulunmaktadır. Bunlar yerel haber siteleri, yurttaş gazeteciliği, bağımsız haber siteleri ve standart gazete siteleri olarak ayrılabilir.
Medya Haber gündemi olduğu gibi yansıtır
Gazetecilik alanında faaliyet yürüten bağımsız haber sitelerinden biri de Medya Haber'dir. Medya Haber kurulduğu günden bu yana bünyesindeki profesyonel editör ve muhabir kadrosu ile birlikte tarafsız ilkeli ve dürüst bir habercilik anlayışı ile vatandaşlara haber sunmaya gayret gösterir. Başta ekonomi olmak üzere gündeme ilişkin son dakika gelişmelerini en hızlı bir biçimde iletir. Bu nedenle site trafiği oldukça yüksek olan Medya Haber gün içerisinde haber almak isteyen yüzlerce hatta binlerce vatandaş tarafından ziyaret edilir.