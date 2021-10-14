İnternet haber sitelerinin vazgeçilmezi bağımsız haber kuruluşları

İnternetin yaygın olarak kullanılması ile birlikte basılı Medya unsurlarının önemi azalmıştır. Günümüzde artık bağımsız ya da büyük gazetelere ve kanallara bağlı olarak faaliyet yürüten internet haber siteleri halkın haber alma ihtiyacını karşılama yönünde faaliyet yürütmektedir. Gazetecilik literatüründe 4 ayrı haber sitesi çeşidi bulunmaktadır. Bunlar yerel haber siteleri, yurttaş gazeteciliği, bağımsız haber siteleri ve standart gazete siteleri olarak ayrılabilir.

Medya Haber gündemi olduğu gibi yansıtır

Bağımsız haber siteleri genellikle internetin ve haber alma özgürlüğünün artması ile birlikte büyük kanallara veya büyük gazetede ve sırtını dayanmadan kendi imkanları ile gazetecilik faaliyetini yürüten yayın organlarıdır. Genellikle büyük şehirler merkezi olarak faaliyet yürüten bu yayın organları gazetecilik etik ve ahlak ilkelerine bağlı olarak faaliyet yürütmek zorundadır. Fakat ne yazık ki gündeme ve politik gelişmelere ilişkin birtakım detaylar bazı haber sitelerine tarafsız ve objektif davranmaktan geri tutmaktadır.

Gazetecilik alanında faaliyet yürüten bağımsız haber sitelerinden biri de Medya Haber'dir. Medya Haber kurulduğu günden bu yana bünyesindeki profesyonel editör ve muhabir kadrosu ile birlikte tarafsız ilkeli ve dürüst bir habercilik anlayışı ile vatandaşlara haber sunmaya gayret gösterir. Başta ekonomi olmak üzere gündeme ilişkin son dakika gelişmelerini en hızlı bir biçimde iletir. Bu nedenle site trafiği oldukça yüksek olan Medya Haber gün içerisinde haber almak isteyen yüzlerce hatta binlerce vatandaş tarafından ziyaret edilir.