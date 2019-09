Int’l Sports & Wellness Show İstanbul'da başlıyor



Uluslararası grup fitness markalarının sertifikalı eğitimleri ve sahne performansları, Int’l Sports & Wellness Show’da bir araya geliyor. Zumba’nın yaratıcısı Beto Perez gibi kendi alanında dünya yıldızı isimlerin yanı sıra, birbirinden başarılı birçok yerli ve yabancı eğitmen, sahne performansları ve şovlarıyla etkinliğimizde yer alıyor.

Spor ve fitness markalarının sahne ve performans etkinliklerini, biraz eğlence biraz da müzikle harmanlayarak “SHOW" tadında hayata geçiren bir etkinlik diyebiliriz.İçeriğinde sporun farklı branşları, fitness, eğitim ve eğlenceolan ‘Int’l Sports & Wellness Show’ geniş kapsamlı olması,son tüketiciye hitap etmesi ve uluslararası olması yönleriyle Türkiye’nin gerçekleştirilecek ilk spor şovudur . Sportif ögelerin tümünde dinlenmek, eğlenmek olduğu kadar sosyal bir kaynaşma da vardır. Sporun aktif yaşam ve dünya barışına katkı sağlayıcı özelliğiyle, 23-30 Eylül Avrupa Spor Haftası kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Int’l Sports & Wellness Show, din, dil, ırk, yaş, cinsiyet ya da fiziksel duruma bakılmaksızın her kesimden insanı spor, sağlıklı yaşam ve eğlenceyle buluşturmak istiyor. Müziğin ritmiyle, sporun farklı renklerini deneyimleyeceğiniz kaçırılmayacak bir fırsat.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu organizasyon nasıl ortaya çıktı? Biraz bahseder misiniz?

Spor, Sağlıklı Yaşam ve Fitness etkinlikleri, farklı konseptlerle yurt dışında yıllardır yapılıyor. Zaten, bize ilham veren ve sektörün öncülerinden biri olan Riminiwellness’ın yıllardır Türkiye danışmanlığını yapıyoruz. Spor ve fitness sektörü, geçmişten bugüne Türkiye’de daha çok ticari ilişkilerin ön planda olduğu fuarcılık çatısı altında buluşmaya çalıştı fakat sürdürülebilirliği sağlanamadı. Türkiye gibi dinamik ve enerjisini açığa çıkarmayı bekleyen bir ülkede, son tüketiciye hitap eden etkinliklerin büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünerek bu yola çıkmaya karar verdik.

Kimler organizasyonda yer alıyor, bu spor turizmi etkinliğinde İstanbulluları neler bekliyor?

İstanbul’u spor turizminin başkenti yapmaya hazırlanan Int’l Sports and Wellness Show, uluslararası düzeyde dev markalara ve isimlere ev sahipliği yapıyor. Latin Amerika kökenli ve dünyanın en popüler grup fitness egzersizi Zumba®’nın yaratıcısı Beto Perez’den, grup fitness egzersizlerini 103 ülkede 30.000 den fazla lokasyonda uygulayan Yeni Zelanda markası Les Mills’e kadar, dünyada spor ve fitness adına en yeni, en ilgi çekici etkinlikler ve workshop’lar bir araya geliyor.Sahne performanslarıyla şovu renklendiren eğitmenlerimizin yarısına yakını yabancı. Bilet satışlarımızın ise şu an için %30’u yabancı. Komşu ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçimiz olacak. İstanbul, coğrafi konumu itibariyle, spor turizminde önemli bir merkez haline gelebilir.



Geniş kapsamlı olması, son tüketiciye hitap etmesi ve uluslararası olması yönleriyle ön plana çıkan Int’l Sports & Wellness Show, Türkiye’nin en kapsamlı spor ve sağlık eğitimi organizasyonu, uluslararası grup fitness markalarının sertifikalı eğitimleri ve çoğu yabancı eğitmenlerden oluşan sahne performansları ile Türkiye’de bir ilke imza atıyor.

Ziyaretçiler, farklı sahnelerde tüm gün sürecek Zumba, Les Mills, Strong By Zumba, Aqua Fitness, Kangoo Jumps ve daha birçok grup fitness performansına eşlik edebilirler. Aqqua time sponsorluğunda etkinliğe özel kurulacak havuzda yeni grup fitness dersleri keşfedip serinleyebilirler. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek basketbol turnuvasına katılım sağlayabilirler.

Gün boyu sürecek grup fitness dersleri, turnuvalar, spor ve sağlıklı yaşam temalı eğitimler, workshoplar ve daha fazlası bu etkinlikte. Ücretli eğitimlerde, ulusal ve uluslararası sertifikalar; ücretli workshoplarda katılım belgeleri alabilirler. Yani, profesyonel bir spor hayatı düşünüyorlarsa bu etkinliği geleceğe yatırım yapmak olarak da görebilirler. Eğitimlerimize katılanları, kendi oluşumumuzda oluşturacağımız CV havuzuyla kariyer ve iş anlamında destek olmakta ve anlaşmalı olduğumuz büyük fitness kulüplerine referansımızla yönlendirmekteyiz.

Farklı ve çok çeşitli spor ve sağlık temalı eğitim yer alıyor. Hangi eğitmenler organizasyonda yer alıyor ve yurtdışından gelen eğitimcileri nasıl belirlediniz?



Ülkemizde spor ve sağlık birimleri arasında ciddi bir uçurum söz konusu. Buradan yola çıkarak, 7IMEA ve Palmer & Still paydaşlığında, spor ve sağlığı birlikte ele alabileceğimiz bir eğitim organizasyonu için kolları sıvadık. Araştırmalara göre, egzersiz ile, bilinen 35 farklı kronik rahatsızlık arasında ciddi bağlantılar var. Geçmişte ya da şimdi spor salonlarında on kişinin beşinde bir sağlık problemi ya da riski mevcut. Peki, sağlık uzmanları egzersiz için kime yönlendirme yapacak? Ya da tedavi sonrasında spor eğitmenleri sağlık uzmanlarıyla nasıl İletişim kuracak,danışanlarını nasıl zarar vermeden ve tedaviye destek olacak şekilde çalıştıracak? Tüm bu soruların cevabı için, farklı alanlarda en iyi spor ve sağlık uzmanlarını bir araya getiren bir platform oluşturmak istedik .Yurtdışı eğitimlerini seçerken spor profesyonellerinin sahada risksiz bir şekilde kullanabileceği, egzersizle bütünleştirebileceği enstrüman ve ekipman yardımlı eğitimleri seçtik. Ayrıca eğitimlerimizin standardizasyonu için TVGFBGF’den akreditasyon aldık. Eğitim kadromuz, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere, alanında uzman 32 eğitimciden oluşuyor. Bu 32 eğitimci; Hekim, Fizyoterapist, Kayropraktik, Osteopat, Diyetisyen ve Spor Akademisyeni. Amacımız, bunun Türkiye’de bir ilk olması nedeniyle en büyük spor ve sağlık entegrasyonunu hayata geçirmek. Daha fazla bilgi almak isteyenler web sayfamızı ziyaret edebilirler: www.intsportswellness.com

Sporseverler organizasyona nasıl katılım sağlayabilir, herhangi bir kriteriniz var mı?

Burası herkesi kucaklayan bir yer. Sporun birleştirici, iyileştirici gücüne inanarak çıktık yola. 7’den 70’e spor geçmişi gözetmeden yeni başlayandan onu bir kariyer olarak düşünene, herkesi en rahat edebilecekleri kıyafetleriyle bekliyoruz. Int’l Sports & Wellness Show, çocuklar için yaratacağımız oyun ve etkinlik alanları sayesinde ailelerin de keyifle katılacağı harika bir hafta sonu aktivitesi. Üç gün sürecek tüm sahne ve performans aktivitelerine katılım biletinize dahil, ilave ücret ödenmiyor.

Son yıllarda spor ve fitness merkezlerine ve etkinliklerine olan ilgi arttı bunu sizler nasıl değerlendiriyorsunuz?

Spor, aktif ve sağlıklı yaşam, Türkiye de dahil olmak üzere, şu an tüm dünyanın gündeminde. Günümüzün en büyük sıkıntısı, durağan bir hayat ve sağlıksız beslenme. Bence bizleri bir araya getiren organizasyonlar, etkinlikler farkındalıklarımızı ortaya çıkarmak için ideal tetikleyiciler. Sporu yaşam tarzı olarak benimsemek ve aktif yaşamak; sürekli masa başında çalışmaktan, her yere arabayla gitmekten çok daha fazlasını kazandırıyor.

Her kesimden insanı tek bir yerde buluşturmak istememin, önyargıları ortadan kaldırmayı kolaylaştıran bir etkinlik tasarlamamın temelinde aktif yaşamdan aldığım ilham yatıyor. Aktif yaşamın aktif bir katılımcısı olmak hepimizin doğrudan bağ kurması için bir fırsat aslında. Bir grup zaten spor yapıyor, diğer bir grup da zaman ve motivasyon yetersizliğinden teşvik edilmeyi bekliyor. Her geçen yıl yeni ve daha farklı fitness antrenmanları ortaya çıkıyor. Her yıl, beraberinde farklı kitlelerin de ilgisini çekebilecek yeni trendler getiriyor. Bu da daha geniş kitlelere yayılmasını sağlıyor.

Organizasyon ne zaman ve nerede?

27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde İstanbul’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda.

Gelmek isteyenler biletleri nereden alabilirler?

İlgilenenler, www.intsportswellness.com internet adresimizden gerekli bilgilere ulaşabilirler.