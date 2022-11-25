İran ilk üç puanını uzatmalarda aldı.

2022 Dünya Kupası B grup maçında İran uzatma dakikalarında attığı gollerle Galler'i 2-0 yenerek ilk üç puanını aldı.Karşılaşmanın 45. dakikasında Galler'de Joe Rodon sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci arısında 57. dakikada Galler'de Connor Roberts ve Harry Wilson oyundan çıktılar.Yerine Brennan Johnson ve Daniel James oyuna girdiler.68. dakikada İran'da Sardar Azmoun yerine Karim Ansarifard oyuna girdi.77. dakikada İran'da Ali Gholizadeh ve Ehsan Haji Safi oyundan çıktılar.Yerine Alireza Jahanbakhsh ve Mehdi Torabi oyuna girdiler.Aynı dakika içersinde Galler'de Ethan Ampadu yerine Joe Allen oyuna girdi.78. dakikada İran'da Ahmad Nourollahi yerini Rouzbeh Cheshmi'ye bıraktı.

Karşılaşmanın 83. dakikada İran'da Ali Karimi, Saeid Ezatolahi'nin yerine oyuna girdi.86. dakikada Galler kalecisi Wayne Hennessey kırmızı kartla oyun dışında kaldı.87. dakikada Galler'de Aaron Ramsey yerine Danny Ward oyuna girdi.90. dakikada İran'da Ramin Rezaeian sarı kart gördü.90+3. dakikada İran'da Alireza Jahanbakhsh sarı kart gördü.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+10. dakikada İran Rouzbeh Cheshmi ile 1-0 öne geçti.90+11. dakikada İran, Ramin Rezaeian ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve İran, Galler'i uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle 2-0 yenerek ilk üç puanını aldı.

Galler:Wayne Hennessey, Ben Davies, Chris Mepham, Joe Rodon, Ethan Ampadu, Neco Williams, Harry Wilson, Aaron Ramsey, Connor Roberts, Gareth Bale, Kieffer Moore

İran:Seyed Hosseini, Ehsan Haji Safi, Majid Hosseini, Ramin Rezaeian, Milad Mohammadi, Morteza Pouraliganji, Ali Gholizadeh, Ahmad Nourollahi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Taremi, Sardar Azmoun