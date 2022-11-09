İranlı milli kadın atlet, başörtüsüz koştuğu için takımdan atıldı
İstanbul Maratonu kapsamındaki paten yarışında birinci olan İranlı sporcu Nilüfer Merdani, ülkesinin Spor Bakanlığı tarafından kınandı.
İranlı patenci Nilüfer Merdani, İstanbul Maratonu’ndaki paten maratonunda birinci olmayı başardı. Ancak İran Spor Bakanlığı, madalya törenine başörtüsüz çıkan Nilüfer Merdani’yi kınama mesajı yayınladı.
Kadınlar paten maratonunda en yakın rakibine dakikalarca fark atan Nilüfer Merdani, 1 saat 25 dakika 20 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.
Öte yandan, Merdani’nin Türkiye’ye gerekli izinleri almadan gittiği de ifade edildi.
Geçtiğimiz ay Güney Kore’de düzenlenen yarışmada İranlı tırmanışçı Elnaz Rekabi’nin başörtüsüz olması yankı uyandırmıştı. Ancak daha sonra Instagram hesabından bir açıklama yapan Rekabi, aceleden unuttuğu için başörtüsünü takmadığını söylemişti.
22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başörtüsünü düzgün takmadığı için gözaltına alındıktan sonra öldürülmesi, İran’da kadın hakları konusunda sokak çatışmalarının başlamasına neden olmuştu.