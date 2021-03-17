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İrfan Can Kahveci'nin mutlu günü

Fenerbahçe'nin flaş transferi İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile evlendi.

17 Mart 2021 Çarşamba 22:53
İrfan Can Kahveci'nin mutlu günü

İrfan Can Kahveci'nin mutlu günü

   Fenerbahçe'nin flaş transferi İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile evlendi.Four Seasons Hotel Bosphorus'da gerçekleşen nikah törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, iş adamı Ethem Sancak ve  Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da katıldı.

   Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut, teknik ve idari kadrom ile futbolcular da katıldı.

(Fenerbahçe)

 

 

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçeİrfan Can KahveciAli Koç
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