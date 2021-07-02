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İspanya penaltılarla yarı finalde

 EURO 2020 yarı final maçında İspanya, İsviçre'yi ğenaltı atışlarıyla eledi.

02 Temmuz 2021 Cuma 21:36
İspanya penaltılarla yarı finalde

İspanya penaltılarla yarı finalde

   EURO 2020 yarı final maçında İspanya, İsviçre'yi ğenaltı atışlarıyla eledi.Müthiş bir heyecana sahne olan maçı seri penaltı vuruşları sonucu 4-2 kazanan İspanya yarı finale yükseldi.Karşılaşmada 8. dakikada İspanya Jordi Alba ile 1-0 öne geçti.İlk yarıyı İspanya 1-0 önde kapattı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 68.dakikada İsviçre, Shaqiri'nin golüyle durumu 1-1 yaptı.77.dakikada İsviçre'de Freuler yaptığı faul sonucu hakemden kırmızı kart gördü.Mücadele uzatmalara gitti.Uzatma daikakalarında gol olmadı ve maç penaltı atışlarına gitti.

İspanya'da ilk penaltıyı Busquets kaçırdı! 1-1

İsviçre'de ilk penaltıyı Gavranovic gole çevirdi! 2-1

İspanya'da 2.penaltıyı Olmo gole çevirdi! 2-2

İsviçre'de 2.penaltıyı Schar kaçırdı! 2-2

İspanya'da 3.penaltıyı Rodri kaçırdı! 2-2

İsviçre'de 3.penaltıyı Akanji kaçırdı! 2-2

İspanya'da 4.penaltıyı Moreno gole çevirdi! 2-3

İsviçre'de 4.penaltıyı Vargas kaçırdı! 2-3

İspanya'da 5.penaltıyı Oyarzabal gole çevirdi! 2-4

İsviçre: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Zakaria, Freuler, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo

İspanya: Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba; Busquets, Koke, Pedri; Sarabia, Ferran Torres, Morata

Anahtar Kelimeler:
Ispanyaİsviçre
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