Istanball Cup, Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde başlıyor

Fenerbahçe Beko, 2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık turnuvasına çıkıyor.Fenerbahçe Beko ev sahipliğinde 11-12 Eylül tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek turnuvadaki tüm karşılaşmalar Tivibu Spor tarafından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.Fenerbahçe Beko’nun yanı sıra, Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörü Zeljko Obradovic’in görev aldığı Sırbistan temsilcisi Partizan, bu sezon Fransa’nın EuroLeague’deki ikinci temsilcisi olacak Monaco veRusya’nın EuroLeague’deki güçlü ekibi UNICS Kazan’ın yer aldığı turnuvanın ilk gün programı şöyle:



11 Eylül Cumartesi:



17.00 Monaco – Partizan20.00 Fenerbahçe Beko – UNICS Kazan

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk özel maçında Semt77 Yalovaspor Basketbol’u 88-77 ile geçti. Marko Guduric, Nando De Colo, Pierria Henry ve Tarık Biberovic’in forma giymediği mücadelede ekibimizin en etkili isimleri 14 sayı, 7 ribaund ve 3 asist ile Devin Booker, 13 sayı, 5 asist ile Marial Shayok, 10 sayı, 8 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ile Dyshawn Pierre ve 12 sayıyla Melih Mahmutoğlu oldu.

(Fenerbahçe)