Istanball Cup'ta şampiyon Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde düzenlenen Istanball Cup turnuvasının şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu.Dün akşam oyanan maçta UNICS Kazan’ı 81-79 yenerek finale kalan sarı lacivertliler finalde eski efsane hocaları Obradoviç’in çalıştırdığı Partizan’ı 89-62 yenerek şampiyon oldular.

Fenerbahçe Beko Takımı ödülünü Türköz ailesinin üyeleri, Faruk Türköz’ün eşi Elif Türköz ile oğulları Ata Türköz ve Emir Türköz’ün elinden alırken; Istanball Cup’ın ikincilik ödülünü ise 1907 Derneği Başkanı Rıfat Perahya ve Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erol Özel takdim etti.



Istanball Cup’ta İDÇ final maçı MVP’si Dyshawn Pierre; İDÇ turnuvanın MVP’si ise Nando De Colo oldu. Her iki sporcumuza da ödüllerini İzmir Demir Çelik firması adına Selim Şahin takdim etti.



Istanball Cup’ta üçüncülük karşılaşmasının galibi ise Monaco’yu 85-84 mağlup eden UNICS Kazan oldu. 20 sayı, 2 ribaund, 24 verimlilik puanı ile maçın MVP’si seçilen Lorenzo Brown’ın ödülünü, Genel Menajer Yardımcımız Derya Yannier verdi.

1.Periyot:Fenerbahçe Beko 22- Partizan 10

2. Periyot:

Fenerbahçe Beko 47- Partizan 33

3. Periyot:Fenerbahçe 76 - Partizan 48

Maç Sonu:Fenerbahçe Beko 89 - Partizan 62

(Fenerbahçe)