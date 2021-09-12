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Istanball Cup’ta şampiyon Fenerbahçe Beko

 Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde düzenlenen Istanball Cup turnuvasının şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu.

12 Eylül 2021 Pazar 21:55
Istanball Cup’ta şampiyon Fenerbahçe Beko

Istanball Cup'ta şampiyon Fenerbahçe Beko

   Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde düzenlenen Istanball Cup turnuvasının şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu.Dün akşam oyanan maçta UNICS Kazan’ı 81-79 yenerek finale kalan sarı lacivertliler finalde eski efsane hocaları Obradoviç’in çalıştırdığı Partizan’ı 89-62 yenerek şampiyon oldular.

   Fenerbahçe Beko Takımı ödülünü Türköz ailesinin üyeleri, Faruk Türköz’ün eşi Elif Türköz ile oğulları Ata Türköz ve Emir Türköz’ün elinden alırken; Istanball Cup’ın ikincilik ödülünü ise 1907 Derneği Başkanı Rıfat Perahya ve Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erol Özel takdim etti.

   Istanball Cup’ta İDÇ final maçı MVP’si Dyshawn Pierre; İDÇ turnuvanın MVP’si ise Nando De Colo oldu. Her iki sporcumuza da ödüllerini İzmir Demir Çelik firması adına Selim Şahin takdim etti.

   Istanball Cup’ta üçüncülük karşılaşmasının galibi ise Monaco’yu 85-84 mağlup eden UNICS Kazan oldu. 20 sayı, 2 ribaund, 24 verimlilik puanı ile maçın MVP’si seçilen Lorenzo Brown’ın ödülünü, Genel Menajer Yardımcımız Derya Yannier verdi.

1.Periyot:Fenerbahçe Beko 22- Partizan 10

2. Periyot:Fenerbahçe Beko  47- Partizan 33

3. Periyot:Fenerbahçe 76 - Partizan 48

Maç Sonu:Fenerbahçe Beko 89 - Partizan 62 

(Fenerbahçe)

Son Güncelleme: 13.09.2021 00:03
Anahtar Kelimeler:
Istanball CupU Fenerbahçe BekoPartiza
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