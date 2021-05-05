05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:49
İstanbul'a ilk bileti Manchester City aldı
İstanbul'da oynanacak, UEFA Şampiyonlar Lig'i finalinin ilk finalisti Manchester City oldu.Manchester City , 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında evinde Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.Manchester City'nin gollerini 11. ve 63. dakikalarda Riyad Mahrez attı.
Manchester City'nin finaldeki rakibi, yarı finalin diğer ayağındaki Real Madrid - Chelsea maçının ardından belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.