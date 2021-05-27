Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstanbul BBSK'lı karetecilerin hedefi Olimpiyat

Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası’nda 3’ü altın olmak üzere 5 madalya kazanan İstanbul BBSK karatecileri gözlerini olimpiyatlara çevirdi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 22:59
İstanbul BBSK'lı karetecilerin hedefi Olimpiyat

İstanbul BBSK'lı karetecilerin hedefi Olimpiyat

İBBSK’nın şampiyon karatecileri Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Uğur Aktaş ve Eda Eltemur’un basın mensuplarıyla buluşmasında konuşan kulüp başkanı Fatih Keleş, “Türk sporunu, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Alt yapılardaki sporculara örnek olacak ağabeyler, ablalar olarak görüp ilham kaynağı olacaklar. Sadece sporda başarılı değil, çevresine, arkadaşına ve ülkesine karşı sorumlu sporcu olmalarını da istiyor ve arzu ediyoruz” dedi. 

Meltem Hocaoğlu Akyol

Avrupa Karate Şampiyonası’nda milli takım, 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanırken; 3 altın, 1 gümüş, 1 de bronz madalya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) sporcularından geldi. Bireysel kumite kategorisinde Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş Avrupa Şampiyonluğu, Eda Eltemur Avrupa Üçüncülüğü elde etti. Ayrıca kadın takım kumitede mücadele eden İstanbul BBSK’lı Eda Eltemur ve Meltem Hocaoğlu Akyol gümüş madalyanın sahibi oldu.

Eda Eltemur

Hırvatistan’da düzenlenen şampiyonada altın madalya alan İstanbul BBSK sporcularından Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş ve Meltem Hocaoğlu Akyol, Tokyo’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda da mücadele edecek. Olimpiyata hazırlanan sporcular, medya gününde basın mensuplarıyla buluştu. İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde dün gerçekleşen toplantıya, İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş ve Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu da katıldı.

Uğur Aktaş

“ARKADAŞLARIMIZ EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDI”

İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş, Avrupa Karate Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcuların başarısını bir kez daha kutlamak istediklerini dile getirerek, “Arkadaşlarımız verdikleri emeklerin karşılıklarını aldılar. Kısa sürede olacak işler değil, bu arkadaşlarımız spora uzun yıllarını verdiler. Bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı okuttular. Önümüzdeki süreçte olimpiyatlar var. Orada da karate olimpik branş oldu ve beklentimiz bir o kadar da arttı. Hem kulübümüzün, sporcularımızın, ülkemizin bunlara ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Serap Özçelik Arapoğlu

Başarıyı sadece karatede görmediklerini belirten Keleş açıklamasına şöyle devam etti:

“19 branşta mücadele ediyoruz. Bir ay içerisinde ülkemize 6 branşta 7 altın, 6 gümüş, 4 de bronz madalya kazandırdılar. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Olimpiyatlara ve paralimpik oyunlarına gidecek sporcularımızın sayısı 21’e ulaştı. Bu sayı daha da artacaktır ve ülkemize madalya kazandırmak için sporcularımız mücadele edecektir. Türk sporunu, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Alt yapılardaki sporculara örnek olacak ağabeyler, ablalar olarak görüp ilham kaynağı olacaklar. Sadece sporda başarılı değil, çevresine, arkadaşına ve ülkesine karşı sorumlu sporcu olmalarını da istiyor ve arzu ediyoruz.”

İSTANBUL BBSK’LI SPORCULAR BAŞARIYI KATLAMAK İSTİYOR

Başarı elde eden sporcular da şu görüşleri paylaştı:

Milli karateci Eda Eltemur, “Benim bireyselde ilk madalyam. 2019’da takım halinde yarışmıştım. Bu yıl yapılan şampiyonada 3’üncü oldum. İnşallah daha güzel başarılar kazanmak nasip olur” dedi.

Meltem Hocaoğlu Akyol da “Pandemi döneminde tüm dünya kapansa da ihtiyaçlarımızı karşılamak için kulüp bize kapıları açtı, profesyonel isimlerle çalışmamızı sağladı. Bunun gibi özelliklerle daha sağlam adımlarla ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milli karateci Serap Özçelik ise “Elimden gelenin en iyisini yaptım ve hakem kararı ile altın madalya kazandım. 5’inci Avrupa şampiyonluğum oldu. Olimpiyatlara 4 seneden beri yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Bu müsabakalar sonunda dünyanın 1 veya 2’nci sırasında olmak gerekiyordu ki bunu başardık. Olimpiyatlarda kendimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.

Milli karateci Uğur Aktaş da “Olimpiyat öncesi bu madalyayı kazandığım için de ayrıca çok mutluyum. Olimpiyat kotası kazandığım çok önceden belliydi. Son iki ayımız kaldı, çok güzel hazırlanıp altın madalya kazanmak istiyorum. Kendime güveniyorum. İnşallah beraber olimpiyat şampiyonluğu yaşamak istiyorum” dedi.

İstanbul BBSK, 2021 yılında Karate, Judo, Halter, Taekwondo, Badminton ve Güreş branşlarında yapılan Avrupa Şampiyonaları'nda; 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 17 madalya kazandı. 


 2021 YILINDA DÜZENLENEN AVRUPA ŞAMPİYONLARI’NDA

İSTANBUL BBSK’LI SPORCULARIN KAZANDIĞI DERECELER

HALTER 

73 kg Daniyar İsmayilov – Avrupa Şampiyonu 

TAEKWONDO

63 kg Hakan Reçber – Avrupa Şampiyonu 

67 kg Nur Tatar – Avrupa Üçüncüsü 

JUDO 

81 kg Vedat Albayrak – Avrupa Şampiyonu 

GÜREŞ 

55 kg Ekrem Öztürk – Avrupa İkincisi 

77 kg Yunus Emre Başar – Avrupa İkincisi 

60 kg Kerem Kamal – Avrupa İkincisi 

92 kg Erhan Yaylacı – U23 Avrupa Şampiyonu 

130 kg Fatih Bozkurt – U23 Avrupa Üçüncüsü 

67 kg Kadir Kamal – U23 Avrupa İkincisi 

BADMİNTON

Neslihan Yiğit – Avrupa Üçüncüsü 

KARATE

Serap Özçelik Arapoğlu – Avrupa Şampiyonu 

Meltem Hocaoğlu Akyol – Avrupa Şampiyonu 

Uğur Aktaş – Avrupa Şampiyonu 

Eda Eltemur – Avrupa Üçüncüsü 

Meltem Hocaoğlu Akyol (Kumite Takım) – Avrupa İkincisi 

Eda Eltemur (Kumite Takım) – Avrupa İkincisi 
Anahtar Kelimeler:
Bbsk KareteOlimpiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altay onsekiz yıl sonra Süper Lig'de
Altay onsekiz yıl sonra Süper Lig'de
Baskette finalin adı, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko
Baskette finalin adı, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko
La Liga’da şampiyon Atletico Madrid
La Liga’da şampiyon Atletico Madrid
Süper Lig’e son bilet I Altay-Altınordu
Süper Lig’e son bilet I Altay-Altınordu
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
Spor İstanbul'dan Gençler İçin Kaçırılmayacak Festival
Spor İstanbul'dan Gençler İçin Kaçırılmayacak Festival
Fenerbahçe sezonu üç puanla kapadı
Fenerbahçe sezonu üç puanla kapadı
Galatasaray 3- Y.Malatyaspor 1 
Galatasaray 3- Y.Malatyaspor 1 
Beşiktaş ŞAMPİYON
Beşiktaş ŞAMPİYON
Antalyaspor 0 - İH Konyaspor 0
Antalyaspor 0 - İH Konyaspor 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim