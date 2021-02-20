İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın
Süper Lig'in 26. haftasında İstanbul derbisinde Kasımpaşa, evinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.Karşılaşmada ilk gol Fatih karagümrük'ten geldi.14. dakikada Fatih Karagümrük Roca ile 1-0 öne geçti.Kasımpaşa bu gole 20. dakikada cevap verdi.20. dakikada Kasımpaşa Thelin durumu 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Kasımpaşa,Yusuf Erdoğan, ile 2-1 öne geçti.68. dakikada Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'yı 3-1 öne geçiren golü attı.80. dakikada Fatih Karagümrük, Castro ile durumu 3-2 yaptı.Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Kasımpaşa 29 puana yükselirken, Fatih Karagümrük 37 puanda kaldı.
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Anıl Koç), Bistrovic, Hodzic (Dk. 82 Varga), Thelin (Dk. 90+1 Hasan Emre Yeşilyurt)
Goller: Dk. 14 Roco, Dk. 80 Castro (Fatih Karagümrük), Dk. 20 Thelin, Dk. 59 ve Dk. 68 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 24 Bertolacci, Dk. 89 Koray Altınay (Fatih Karagümrük), Dk. 74 Bistrovic (Kasımpaşa)