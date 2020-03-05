

İstanbul Okan Üniversitesi “2019 Spor Ödülleri” sahiplerini buldu



İstanbul Okan Üniversitesi’nin 25 bin öğrencisinin oylarıyla belirlenen “İstanbul Okan Üniversitesi 2019 Spor Ödülleri”, 5 Mart 2020 Perşembe günü İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Organizasyon koordinatörlüğünü İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lale Orta’nın üstlendiği ve 9'uncusu gerçekleştirilen törende İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Türk sporunun gelişmesine katkıda bulunan isimleri ödüllendirdikleri için mutlu olduklarını belirtti ve ödüle layık görülen herkesi kutladı.

“Kadınlarımız sporun öncüsü. Kadın odaklı spor politikamızla daha nice güzel işbirlikleri yapacağız”

Bekir Okan Spor Özel Ödülü’nün sahibi olan T.C Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu “İstanbul Okan Üniversitesi’ne spora verdiği destekten ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum. Verilen bu ödüller spora gösterilen değerin hassasiyetin, gayretin ürünü” dedi. Bakan ayrıca 8 Mart Kadınlar Günü’ne de değindi. “Kadınlar Günü yaklaşmışken belirtmek isterim ki, kadınlarımız sporun öncüsü. Kadın odaklı spor politikamızla daha nice güzel işbirlikleri yapacağız.” T.C Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu ayrıca sporcu bursu protokolüne katılan üniversite sayısının artırıldığı müjdesini de verdi: “İstanbul Okan Üniversitesi’nin de desteklediği sporcu bursu çalışmamızla spor mu eğitim mi ikilemini ortadan kaldıracağız. İlk protokole 28 üniversite katılmıştı. Yeni protokolle 50 üniversitenin üzerine çıkacağız.”

Yılın Sporcusu seçilen A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar “Acısıyla tatlısıyla voleybol dolu 20 yılı geride bırakıyorum ama ilk günkü heyecanı hala hissediyorum. Saha içinde ve dışında gösterdiğim mücadelenin bu şekilde ödüllendirilmesi benim için çok değerli ” dedi.

“Milli Takımımız Euro 2020 Şampiyonası’nda umut vermeye devam edecek”

Yılın Takımı (Erkek) Ödülü’nü Futbol A Milli Takımı adına Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı aldı. Yardımcı İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan’a üniversitenin 20. yılı nedeniyle Okan 20 numaralı forma hediye etti. “Milli Takımımız bizim moral kaynağımız. Özellikle bu hassas ve acılı günlerimizde bize umut ve moral vereceklerine yürekten inanıyorum. Başında çok değerli hocamız ve ekibi var. Euro 2020 Şampiyonası’nda da ümit vermeye devam edecekler” diye konuştu.

Muriqi: “Gençlere biraz olsun örnek olabiliyorsam ne mutlu bana”

Yılın Futbolcusu Ödülü’nün sahibi olan Fenerbahçeli Vedat Muriqi sahnede heyecanını gizleyemedi. “Çok maç gördüm ama ilk defa bu kadar heyecanlandım. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için minnettarım. Gençlere biraz olsun örnek olabiliyorsam ne mutlu bana” dedi.

Anadolu Efes Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan Spora Hizmet Ödülü’nü aldı. Konuşmasında spora destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti: “Anadolu Grubu adına büyük gurur duyarak ödülü kucaklıyorum. Spor gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri ve sağlıklı nesiller için olmazsa olmaz. Biz de bu bilinçle Anadolu Grubu olarak spora 40 yılı aşkın süredir hizmet veriyoruz. En büyük amacımız toplumumuzun ve gençlerimizin hayatına sporla değer katmak ve onlara sporcu ruhu aşılamak. Spora, sporcularımıza ve geleceğin sporcularına destek olmaya devam edeceğiz.”

Yılın Hakemi ödülünü kazanan Halil Umut Meler’in ödülünü Türkiye’nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi Doç. Dr. Lale Orta verdi. Meler konuşmasında ödülün çok onur verici olduğunu belirtti. “Hayatımda hiç unutamayacağım anlardan birini yaşıyorum” dedi.

Sporcusu Yılın Onur Ödülü’nü alan Sümeyye Boyacı “2020’ye böyle bir güzel motivasyonla başlamama neden olduğunuz için teşekkür ederim” dedi.

Yılın Spor Programı ödülünü alan TRT Spor – “Stadyum” programının yorumcularından Tümer Metin “Biz bu işin aktörleriyken, artık başka tarafa evrildik. Şimdi ağzımızdan çıkanlarla takdir görmek çok güzel. Buna layık olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Törende Yılın Spor Yorumcusu ödülüne ise Metin Tekin layık görüldü.

İstanbul Okan Üniversitesi 2019 Spor Ödülleri’nin sahipleri

1- BEKİR OKAN SPOR ÖZEL ÖDÜLÜ

DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – GENÇLİK VE SPOR BAKANI

2-SPORDA YILIN ONUR ÖDÜLÜ

İBRAHİM ÇOLAK – CİMNASTİKTE BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN İLK TÜRK SPORCU

İREM YAMAN – 2 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN İLK TÜRK KADIN TEKVANDOCU

RIZA KAYAALP – 4 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN İLK GÜREŞÇİ

SÜMEYYE BOYACI – 50 M. SIRTÜSTÜ PARALİMPİK DÜNYA ŞAMPİYONU

3-SPORA HİZMET ÖDÜLÜ

TUNCAY ÖZİLHAN – ANADOLU EFES YÖNETİM KURULU BAŞKANI

4-YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ

ŞENOL GÜNEŞ – A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ

YILIN ANTRENÖRÜ

GIOVANNI GUIDETTI –A MİLLİ VE VAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIMI BAŞANTRENÖRÜ

5-YILIN TAKIMI (ERKEK)

FUTBOL A MİLLİTAKIMI – AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİNE KATILMAYI HAK ETTİ

YILIN TAKIMI (KADIN)

VOLEYBOL KADIN A MİLLİ TAKIMI –TOKYO OLİMPİYATLARINA KATILMAYI HAK ETTİ

6-YILIN HAKEMİ

HALİL UMUT MELER – FIFA HAKEMİ

7-YILIN SPORCUSU

EDA ERDEM DÜNDAR – A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIM KAPTANI

8-YILIN FUTBOLCUSU

VEDAT MURIQI – FENERBAHÇE

9-YILIN SPOR YAZARI

ALİ ECE – FANATİK

10-YILIN SPOR YORUMCUSU

METİN TEKİN- beIN SPORTS

11-YILIN SPOR KANALI

beIN SPORTS

12-YILIN SPOR PROGRAMI

STADYUM – TRT SPOR

13- YILIN SPOR SPİKERİ/SUNUCUSU

DENİZ SATAR – TRT SPOR

14-YILIN SPOR GAZETESİ /SPOR DEPARTMANI

FANATİK

15-YILIN RADYO PROGRAMI

SABAH SPORU–BARIŞ ERTÜL&ALİ ERİM&MERT ELAM - RADYOSPOR

16- YILIN SPOR MUHABİRİ

IRMAK KAZUK