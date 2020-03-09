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İstanbul Tarihi Yarımada'da gece koşusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile birlikte başlattığı İBB RunTOFD serisinin 2020'deki ilk etabı 28 Mart'ta koşulacak.

09 Mart 2020 Pazartesi 10:19
İstanbul Tarihi Yarımada'da gece koşusu

İstanbul Tarihi Yarımada'da gece koşusu
 

Kentin spor kültürüne yeni bir hareket getiren İBB RunTOFD koşuları, 2020’de de devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD) iş birliği ile düzenlenen yarışın bu yılki ilk etabı Tarihi Yarımada’da "Uyuma Koş" sloganı ile yapılacak. Gece koşusu formatında gerçekleşecek ve 2.500 kişilik kontenjanın bulunduğu koşu için kayıtlar www.runtofd.istanbul adresinde devam ediyor.

2020'NİN İLK GECE KOŞUSU

İBB RunTOFD koşularında geri sayım başladı. 2019'da Caddebostan Gece Koşusu ve Belgrad Ormanı Sabah Koşusu etkinliklerinin gerçekleştirildiği İBB RunTOFD serisinde, 28 Mart'ta “Tarihi Yarımada Gece Koşusu” düzenlenecek. Katılanlara İstanbul'un en özel parkurlarından birinde koşma imkanı sunacak olan etkinlik, aynı zamanda 21 kilometrelik Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na katılacaklar için de güzel bir antrenman fırsatı sunacak.

GECE KOŞUSU İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

Koşucular, Gülhane Parkı'nda saat 21.00 başlayacak yarışta 8 kilometrelik parkuru kat edecek. Kennedy Caddesi istikametinde koşup Çatladıkapı Evlendirme Dairesi önünden dönüp ters istikamette koşarak Gülhane parkındaki finişe ulaşmaya çalışacak. Sporcular daha sonra ters istikamette koşuya devam edip Sirkeci Feribot İskelesinden tekrar Gülhane Parkı'na gelerek başladıkları noktada yarışı tamamlayacak. Zamanlamanın çipli sistemle takip edileceği koşuda, uluslararası standartlarda ölçümleme yapabilen İBB iştiraki Spor İstanbul Timing Ekibi de sporcuların yarış sürelerini tutacak. Etkinlik için koşuculara verilecek süre, 8 kilometre için 60 dakika olacak.

KATILIMCILAR OMURİLİK FELÇLİLERİNE DESTEK OLUYOR

Etkinlik, önceki serilerde olduğu gibi yine spor ve sosyal sorumluluk olgusunu bir araya getirecek. Omurilik felçlileri yararına yapılacak koşuda katılımcılar yarış öncesi ve sonrasında düzenlenecek etkinliklerle unutulmaz bir gün geçirecek. Koşu öncesi Akın Saatçi ile Runity Workout, Ayşegül Demirsoy ile Zumba etkinlikleri yapılacak. Koşunun ardından katılımcılar, Trion Stage Müzik Grubu ile koşunun yorgunluğunu atacak.

3 ETAP DAHA KOŞULACAK

Serinin bir sonraki etkinliği ise "Uyan Koş" sloganı ile 12 Nisan'da yapılacak. İstanbul’un en güzel ormanlarından biri olan Kemerburgaz Kent Ormanı “Sabah Koşusu” düzenlenecek. 6 Haziran'da Belgrad Ormanı “Gece Koşusu” ile devam edecek olan İBB RunTOFD kapsamında 21 Haziran'da ise "Geç Kalma Koş" sloganı ile Büyükada - Maltepe etabı gerçekleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gece KoşusuİBBTOFD
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